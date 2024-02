No sé si el interés por los gestores de ventanas está aumentando o me lo parece a mí. Existen desde hace mucho, pero se pueden contar con los dedos de las manos los que se usan extensamente. No nombraré más que a i3, Sway o Hyprland para evitar críticas de los fans de algunos WM, pero la llegada del último y del nuevo miracle-wm hacen que alguien como yo sienta que crezca este mercado.

miracle-wm, escrito así por lo menos de momento, es un compositor de Wayland basado en Mir, y su llegada se ha hecho pública en el Discourse de Ubuntu. Hace a penas unas horas se ha lanzado el la primera versión de su historia, aunque los que quieran probarlo deben bajar un poco su entusiasmo por diferentes razones. La primera es la que me parece más evidente, y es que está disponible como paquete snap y sólo de esta manera, a no ser que uno coja el código fuente de GitHub y lo instale por su cuenta.

miracle-wm: un compositor de Wayland basado en Mir

«Me complace anunciar la primera versión de miracle-wm, un compositor de Wayland basado en Mir. miracle-wm presenta un gestor de ventanas en mosaico, muy similar al que se encuentra en i3, sway e Hyprland. El objetivo del proyecto es satisfacer las necesidades de estos compositores y, al mismo tiempo, ofrecer gráficos más vistosos a los que preferimos un escritorio lleno de transiciones y colores suaves. Aunque el proyecto aún está en pañales, me encantaría recibir tus comentarios e informes de errores si tienes la oportunidad de usarlo, ya que yo he sido el único usuario hasta ahora. Dicho esto, ten en cuenta que todas las versiones anteriores a la v1.0.0 se consideran «versiones preliminares». Esto significa que puedes encontrarte con algún que otro problema por el camino. Si encuentras un error, te agradecería que registraras un problema en Github o incluso que contribuyeras tú mismo a solucionarlo. Cualquiera de las dos cosas sería muy apreciada«, dice Mathew Kosarek

Para poder usarlo es necesario hacerlo con el hardware del equipo, es decir, no se lleva muy bien con las máquinas virtuales. No es sorpresa, ya que por ejemplo GNOME Boxes no funciona muy bien en sesiones de Wayland. La mejor manera de probar miracle-wm va a pasar por hacerlo en el sistema operativo habitual o instalarlo en una unidad externa, bien sea un disco secundario o un pendrive.

Si tenemos lo necesario para instalar miracle-wm, podemos hacerlo con este comando:

sudo snap install miracle-wm --classic

Tras la instalación, que dura unos segundos, hay que cerrar sesión y elegir Miracle en la pantalla de login. La eliminación se consigue sustituyendo «install» por «remove» en el comando anterior y sin añadir la parte de «–classic».

Características

Entre lo que es capaz de hacer este gestor de ventanas recién nacido encontramos mucho de lo que ofrecen la mayoría:

Gestión de apilado de ventanas, como abrirlas, cerrarlas o cambiarles el tamaño.

Soporte para zonas para paneles, como los que solemos ver en las partes superior e inferior del «escritorio».

Soporte para ventanas a pantalla completa.

Permite usar multi-salida.

Soporte para espacios de trabajo.

Separación entre ventanas, a lo que los gestores de ventanas se refieren como «gap».

Archivo de configuración, similar al que vemos en i3.

La idea que ha llevado a Kosarek a crear miracle-wm ha sido diseñar un compositor de Wayland que ofrezca más funciones que otros gestores de ventanas como los mencionados aquí. Al mismo tiempo, debe servir para los que prefieren un escritorio o mejores transiciones y colores. A mí todo esto me recuerda un poco a lo que vi en Hyprland cuando lo probé, pero no he tenido ocasión de probar este nuevo gestor como es debido.

En un principio está como paquete snap, ya que parece salido directamente de la fábrica de Canonical, pero su desarrollador no cierra la puerta a que se usen otros tipos de paquetes y aceptará subir esas versiones si alguien se las entrega. Mirando al futuro, ¿lo veremos como opción nativa en Ubuntu?