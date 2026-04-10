La versión 0.9 de Miracle-WM, el gestor de ventanas en mosaico construido sobre el compositor Wayland Mir, llega con una tanda de novedades pensadas para desarrolladores y usuarios avanzados que quieran moldear su entorno gráfico a su gusto. El proyecto, presentado anteriormente como alternativa a otros gestores de ventanas, creado por el ingeniero de Canonical Matthew Kosarek como iniciativa personal, refuerza así su enfoque de herramienta flexible y apta para “trastear” sin perder de vista la estabilidad.

Este lanzamiento se centra en abrir la puerta a nuevas formas de extender el sistema mediante plugins y APIs modernas, manteniendo al mismo tiempo mejoras prácticas para el día a día, como ajustes en el rendimiento, el tratamiento de las pantallas y pequeños cambios en la experiencia de uso. Aunque Miracle-WM no es tan conocido como otros gestores Wayland, sus avances se acercan cada vez más a alternativas consolidadas como Sway o Niri.

Novedad principal de Miracle-WM 0.9: sistema de plugins con WebAssembly

El cambio más llamativo de Miracle-WM 0.9 es la incorporación de un sistema de complementos basado en WebAssembly (WASM). Gracias a este mecanismo, es posible cargar módulos externos que alteran o amplían el comportamiento del gestor de ventanas sin tener que recompilar el proyecto principal, lo que facilita experimentar con nuevas funciones.

Estos plugins en formato WASM pueden intervenir en aspectos como la gestión de ventanas, las animaciones, la configuración avanzada o incluso el flujo de trabajo general. Al cargarse como “payloads” WebAssembly, las extensiones son más portables entre sistemas compatibles y ofrecen un extra de seguridad frente a otros métodos tradicionales de integración de código externo.

El propio desarrollador ha compartido un vídeo de demostración de los plugins en funcionamiento, donde se puede ver cómo se modifican comportamientos del entorno en tiempo real. Esta aproximación acerca Miracle-WM a la idea de un compositor “hackeable”, pensado para quien quiera probar ideas nuevas sin miedo a romper la base del sistema.

Nueva API en Rust para escribir plugins

Junto al soporte WebAssembly, Miracle-WM 0.9 incorpora una API específica para el lenguaje Rust, orientada a quienes prefieren trabajar con esta tecnología por su modelo de memoria seguro y su ecosistema creciente. Con esta interfaz, los desarrolladores pueden crear plugins aprovechando las garantías de seguridad y rendimiento propias de Rust.

La documentación de esta API en Rust ya está disponible para consulta, con ejemplos y referencias para entender cómo interactuar con el compositor. De esta manera, se fomenta no solo que se escriban nuevos módulos, sino que se haga siguiendo buenas prácticas modernas, algo especialmente valorado en entornos donde la estabilidad del sistema gráfico es crucial.

Miracle-WM 0.9 introduce mejoras en la experiencia gráfica y en el rendimiento

Más allá del terreno de los desarrolladores, la versión 0.9 incluye novedades visibles para usuarios finales, entre ellas el soporte para temas de cursor, siguiendo ideas de versiones previas. Esto permite alinear el aspecto del puntero con el resto del entorno de escritorio, algo que muchos usuarios en entornos Linux valoran por coherencia visual y accesibilidad.

El proyecto ha introducido también diversos ajustes de rendimiento para que el gestor responda de forma más fluida, especialmente en escenarios con múltiples ventanas o pantallas configuradas. Según el registro de cambios, Miracle-WM es ahora más eficiente en tareas internas como el uso de bloqueos, reduciendo posibles cuellos de botella en la ejecución.

Otro detalle práctico es que las configuraciones de pantalla se recargan de forma automática cuando se detectan cambios. Esto resulta útil en equipos de sobremesa con varios monitores o en portátiles que se conectan a pantallas externas, evitando tener que reiniciar la sesión cada vez que se ajusta la disposición de las salidas de vídeo.

Atajos de teclado y recarga de configuración

Para quienes acostumbran a ajustar su configuración a fondo, Miracle-WM 0.9 añade un nuevo atajo de teclado para recargar la configuración sin cerrar la sesión. A partir de esta versión, es posible forzar la recarga con la combinación Super + Shift + R, lo que agiliza las pruebas de nuevos ajustes y mapeos de teclas.

Esta capacidad de editar el archivo de configuración y ver los cambios al vuelo encaja bien con el perfil de usuario de gestores en mosaico, donde es habitual retocar disposiciones, reglas para ventanas concretas o atajos personalizados. Es una forma cómoda de iterar sin tener que romper el flujo de trabajo ni abandonar las aplicaciones abiertas.

Además, el equipo del proyecto ha corregido un fallo en el que ciertas ventanas se colocaban en mosaico cuando no debían hacerlo, mejorando el comportamiento general en aplicaciones que requieren un tratamiento distinto, como algunos diálogos o ventanas flotantes.

Cambios en los códigos de teclas y otros ajustes internos

El lanzamiento incluye también un cambio importante para quienes ya tenían una configuración de entrada personalizada: las acciones basadas en códigos de teclas de Linux dejan de ser la referencia y es necesario pasar a utilizar valores XKbKeysyms. Esto afecta tanto a los atajos por defecto que se quieran sobrescribir como a las acciones definidas por el usuario.

Este ajuste se considera un cambio incompatible con versiones anteriores, por lo que los usuarios que actualicen desde una versión previa tendrán que revisar sus archivos de configuración para evitar que algunos atajos dejen de funcionar. Aunque pueda suponer una pequeña molestia inicial, el objetivo es unificar la forma de tratar las teclas y facilitar mantenimientos futuros.

Entre otros detalles menores, Miracle-WM 0.9 incorpora un nuevo icono para el proyecto y mejoras en el uso de mecanismos de bloqueo internos, junto con la habitual tanda de correcciones de errores menos visibles para el usuario, pero relevantes para la estabilidad del compositor.

Instalación de Miracle-WM 0.9 en Ubuntu y derivadas

En lugares donde Ubuntu y sus sabores cuentan con una presencia notable en entornos profesionales, educativos y domésticos, la vía más directa para probar Miracle-WM es el paquete Snap oficial. Se puede instalar desde la línea de comandos con:

sudo snap install miracle-wm --classic

Para quienes prefieran los paquetes tradicionales, el proyecto ofrece compilaciones DEB a través de un PPA específico para Ubuntu 24.04 LTS. Eso sí, el propio desarrollador advierte de que este repositorio suele ir algo por detrás en actualizaciones respecto al paquete Snap, por lo que quienes quieran las últimas novedades quizá prefieran la opción de Snap.

En ambos casos, se recomienda consultar la página del proyecto en GitHub, donde se detallan dependencias, versiones compatibles y posibles incidencias conocidas, algo especialmente útil para usuarios que utilicen otros sabores de Ubuntu o distribuciones cercanas.

Recordatorio: Miracle-WM es un gestor de ventanas, no un escritorio completo

Es importante tener presente que Miracle-WM funciona como gestor de ventanas en mosaico y no como entorno de escritorio completo. Al iniciar sesión en una sesión “miracle-wm” desde el selector (el icono de engranaje) de la pantalla de acceso, no aparecerán elementos típicos como paneles, menús o lanzadores, salvo que el usuario los configure por su cuenta.

Para aprovecharlo de verdad, hay que crear un archivo de configuración en el que se indiquen las aplicaciones, herramientas y atajos de teclado que se quieren utilizar. La wiki del proyecto y la documentación oficial ofrecen una guía paso a paso para elaborar este archivo, algo especialmente útil para quienes vengan de otros gestores como i3 o Sway y quieran adaptar su forma de trabajo.

En el día a día, conviene memorizar algunos atajos básicos, por ejemplo el que permite cerrar sesión en Miracle-WM con Super + Shift + E, de forma que sea posible salir de la sesión incluso si alguna ventana se comporta de manera inesperada o si la configuración recién creada no funciona como se esperaba.

Con la llegada de Miracle-WM 0.9, el proyecto refuerza su apuesta por un compositor Wayland altamente configurable, seguro y orientado a usuarios avanzados, combinando un sistema de plugins basado en WebAssembly, una API moderna en Rust y mejoras prácticas como la recarga de configuración y el soporte de temas de cursor. Aunque aún es una alternativa en desarrollo frente a gestores más asentados, su ritmo de cambios y su enfoque “hackeable” lo convierten en una opción a seguir de cerca dentro del ecosistema Linux, especialmente para quienes utilizan Ubuntu y buscan un control fino sobre su entorno gráfico.