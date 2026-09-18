El desarrollador de Canonical Matthew Kosarek ha publicado Miracle-WM 0.11, una actualización que llega a finales del verano para este compositor Wayland construido sobre la biblioteca Mir. La versión se presenta como un lavado de cara que busca consolidar la experiencia de uso, con especial atención a la interacción entre ventanas y escritorios.

La principal novedad es un modo overview completamente renovado, descrito por su creador como «muy elegante y vistoso», pensado para facilitar la selección de ventanas y espacios de trabajo. El acceso se realiza mediante una o dos pulsaciones en la tecla de acción principal, configurable desde el archivo de configuración.

Miracle-WM 0.11 introduce un modo overview inspirado en GNOME Shell

El nuevo modo overview guarda ciertas similitudes con el que encontramos en GNOME Shell, aunque adaptado a la filosofía de Miracle-WM. Con una sola pulsación de la tecla de acción entramos en un selector de ventanas, mientras que con una doble pulsación accedemos al selector de escritorios. Una vez dentro, la navegación puede hacerse con atajos de teclado, rueda del ratón o clics directos, lo que ofrece una flexibilidad que los usuarios avanzados agradecerán.

Otra de las mejoras introducidas es la posibilidad de definir un color GL personalizado para el fondo, algo especialmente útil ahora que el modo overview deja ver el escritorio tras las tarjetas de los espacios de trabajo.

Soporte para urgencia de ventanas y mejoras en IPC

La nueva versión también incorpora soporte para la urgencia de ventanas, una funcionalidad que permite a las barras de estado, como Waybar, indicar si una ventana en un escritorio no enfocado necesita atención. Esto resulta práctico para no perder de vista notificaciones o procesos que requieren interacción.

En el apartado de comunicación entre procesos (IPC), Miracle-WM 0.11 añade el comando GET_KEYBINDS, que enumera todos los atajos de teclado activos en la sesión, funcionando a modo de «chuleta» de accesos rápidos. Los plugins, disponibles desde la versión 0.9, ahora pueden publicar eventos IPC y gestionar comandos, ampliando las posibilidades de personalización.

Protocolos Mir ampliados y compatibilidad con compartir pantalla

Desde el punto de vista técnico, este lanzamiento se apoya en Mir 2.29 y amplía el soporte de protocolos con extensiones como ext_image_copy_capture_manager_v1, ext_output_image_capture_source_manager_v1, ext_foreign_toplevel_list_v1, ext_data_control_manager_v1, ext_input_trigger_action_manager_v1 y ext_input_trigger_registration_manager_v1.

La incorporación de image-copy-capture permite que herramientas de captura y streaming de imagen, como xdg-desktop-portal-wlr, funcionen sin configuración adicional bajo Miracle-WM, lo que facilita compartir la pantalla de forma nativa.

Cómo instalar Miracle-WM 0.11

Miracle-WM es software libre y de código abierto, disponible en GitHub, en la Snap Store ( sudo snap install miracle-wm --classic ) o mediante paquetes Deb en el PPA oficial para Ubuntu 26.04 LTS (aunque este último suele ir algo más retrasado en actualizaciones). Eso sí, como recuerda su desarrollador, es un gestor de ventanas, no un entorno de escritorio completo, por lo que requiere que el usuario cree un archivo de configuración manualmente para definir las aplicaciones y utilidades que quiere utilizar. Si al iniciar sesión no carga nada, se puede salir de Miracle-WM con la combinación super + shift + e.

Con esta nueva entrega, Miracle-WM se posiciona como una alternativa cada vez más pulida y con funciones que otros compositores de su estilo no ofrecen de serie, especialmente en lo que a integración con Mir y facilidades para desarrolladores se refiere. La comunidad de usuarios de Ubuntu que busca un WM vistoso y hackeable tiene ahora más razones para probarlo.