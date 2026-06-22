Miracle-WM 0.10 ya está disponible como nueva versión de este compositor Wayland basado en Mir. El proyecto continúa evolucionando con nuevas funciones visuales, mejoras de usabilidad y diversas correcciones destinadas a perfeccionar la experiencia diaria de quienes apuestan por este joven gestor de ventanas para Linux. Esta versión llega algo más de dos meses después de la v0.9.

Desde sus primeras versiones, Miracle-WM ha buscado ofrecer una alternativa moderna dentro del ecosistema Wayland, combinando gestión dinámica de ventanas con tecnologías desarrolladas sobre la plataforma Mir. La versión 0.10 supone un nuevo paso adelante en esta evolución, incorporando características que mejoran tanto el aspecto visual como el control del entorno de escritorio.

Miracle-WM 0.10 introduce desenfoque y mejoras en la gestión de ventanas

Una de las novedades más llamativas de Miracle-WM 0.10 es la incorporación de un nuevo efecto de desenfoque asociado a las ventanas que pierden el foco. Gracias a esta función, resulta más sencillo identificar cuál es la ventana activa en cada momento, al tiempo que se añade un toque visual más moderno al escritorio.

La actualización también incluye mejoras en la gestión del enfoque de ventanas. Los desarrolladores han trabajado para hacer que la navegación entre aplicaciones resulte más fluida y predecible, algo especialmente importante en entornos orientados a la productividad y al uso intensivo del teclado.

Otro de los apartados que recibe atención en esta versión es el sistema de composición y renderizado. Diversos cambios internos buscan optimizar el comportamiento general del compositor y mejorar la experiencia de uso bajo Wayland, reduciendo posibles problemas de rendimiento y aumentando la estabilidad.

Otras novedades

Miracle-WM 0.10 incorpora además nuevas opciones de configuración destinadas a ofrecer un mayor control sobre el comportamiento del entorno. Estas posibilidades permiten adaptar con más precisión el funcionamiento del gestor de ventanas a las preferencias de cada usuario.

Como suele ocurrir con este tipo de lanzamientos, la nueva versión también corrige numerosos errores detectados por la comunidad. Estas correcciones afectan a distintos componentes del compositor y contribuyen a mejorar la fiabilidad general del proyecto en situaciones cotidianas de uso.

El desarrollo de gestores de ventanas y compositores Wayland continúa acelerándose a medida que más distribuciones Linux adoptan este protocolo gráfico como estándar. En este contexto, Miracle-WM sigue ganando funciones y madurez, consolidando su propuesta como alternativa para quienes buscan un entorno ligero, moderno y construido sobre tecnologías actuales.

Con Miracle-WM 0.10, el proyecto añade una de sus mejoras visuales más destacadas hasta la fecha gracias al nuevo efecto de desenfoque, al tiempo que continúa refinando aspectos fundamentales relacionados con el rendimiento, la estabilidad y la gestión de ventanas bajo Wayland.