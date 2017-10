Mir de Canonical llegará a Fedora (y otras distribuciones)

Aunque la inmensa mayoría de las distribuciones está apostando por Wayland, lo cierto es que otras alternativas como Mir siguen desarrollándose. Este servidor gráfico de Canonical sigue vivo y muchos están intentando que todo eso que querían llegue al servidor gráfico MIR.

Una de estas funciones es la comunicación con otros servidores gráficos, algo que ya se ha conseguido y ahora, el centro está en hacer que Mir esté disponible para otras distribuciones.

El desarrollador Alan Griffiths ha indicado que está trabajando para que Mir pueda usarse en Fedora, siendo una alternativa a Wayland y Xorg. Esto aún tardará en ocurrir y por el momento se está trabajando en Fedora, pero la intención del equipo de Mir es hacer que Mir esté presente en distribuciones que no sean de Ubuntu o que no tengan a Ubuntu como base.

Fedora será la primera distribución en tener MIR que no sea de Ubuntu

Junto a esta función, muchos escritorios desean que esto tenga lugar, entre ellos destaca Unity 8, Yunit y MATE, escritorios que han expresado su deseo de trabajar con este servidor gráfico, aunque con Xorg y con XWayland funcionan perfectamente.

Se espera que para la versión 0.28.1 de Mir se consiga esto, pero no es algo que se seguro o al menos fácil de conseguir. En cualquier caso es un objetivo que tarde o temprano se conseguirá y con ello planteará un nuevo escenario para los desarrolladores, para los escritorios, para las distribuciones y sin lugar a dudas para la propia Canonical.

Personalmente no me decanto por ninguno de estos proyectos, pero si que es llamativo que cuando Canonical decidió crear Mir porque Wayland no avanzaba, muchos comenzaron a apoyar a Wayland y ahora que Wayland es el desarrollo más completo, muchos se decantan por Mir. Aunque no tenga nada que ver un proyecto con otro, no deja de ser curioso ¿no creéis?