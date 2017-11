MINIX está en algunos sitios que no te esperas…

Si estás familiarizado con Linux conocerás el sistema operativo MINIX, un sistema operativo que podría pasar desapercibido de no ser porque un ingeniero de software de Google ha descubierto que está presente en algunos lugares que no te esperarías. Resulta que el sistema está implementado dentro de millones de máquinas que usan microprocesadores Intel. Como sabrás, el chipsets para estos microprocesadores incluye ME (Management Engine), un chip para la gestión en el que se integra una de las piezas conocidas y criticadas por los expertos en seguridad como AMT (Active Management Technology).

Estos sistemas contienen problemas de seguridad de base y algunas vulnerabilidades que se han citado en las redes, y ahora desde la Embedded Linux Conference de Europa, también se sabe que estos sistemas de Intel que tienen AMT funcionan corriendo MINIX. Sí, funcionan gracias al sistema operativo creado por Andrew S. Tanenbaum en el que se basó en un inicio Linus Torvalds para crear Linux y corregir algunas de las deficiencias y cosas que no le gustaban del sistema del profesor Tanenbaum.

El chip incluye una variación de código cerrado de la versión de código abierto de MINIX 3. No sabemos exactamente la versión o información acerca de lo que hace realmente al ser un proyecto propietario, pero gracias a estos investigadores hemos podido conocer estos datos. ¿Y qué ocurre con la competencia (AMD)? Pues lo cierto es que AMD ha incluido su propio código que no es completamente abierto en sus microprocesadores Ryzen para controlar algunas facetas de seguridad de la plataforma, pero poco se conoce de éste.

La noticia pasaría como una simple anécdota, de no ser por los problemas de seguridad y las críticas de este sistema de Intel que ha tenido. Además, es raro que en este tipo de chips se implemente MINIX en vez de hacerlo con Linux, aunque el motivo parece obvio, y es que la licencia de Linux no permitiría crear un derivado de código cerrado.