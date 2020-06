Minecraft: dos de los proyectos más alucinantes que te gustarán

Los videojuegos han ido evolucionando con el paso del tiempo, con motores gráficos cada vez más potentes y con gráficos que se asemejan cada vez más a la realidad. Una tendencia que también han seguido la propia IA de juego, así como la dinámica cada vez más realista. Los estudios de videojuegos invierten grandes cantidades en el desarrollo de historias y títulos increíbles para sorprender a sus fans. En cambio, en ocasiones llegan rarezas como Minecraft que revoluciona la industria sin ninguno de los ingredientes anteriores.

El videojuego de origen sueco ha conseguido cautivar a gran cantidad de usuarios a pesar de sus gráficos toscos y su simplicidad de juego. Así ha demostrado que no es necesario tanto realismo y tanto avance para saber calar en este sector del entretenimiento digital. Esto también vale para los juegos retro, que a pesar de ser primitivos, jamás pasan de moda. No obstante, Minecraft ha logrado ganar en complejidad gracias a algunos proyectos que han surgido en torno a él e incluso ser una gran herramienta para las aulas.

Ya sabes que la empresa desarrolladora de Minecraft fue comprada por Microsoft, y aunque siguen manteniendo el título base para Linux, ya no siguen portando los nuevos desarrollos para Linux. Pero eso no quita que puedas pasar grandes momentos con este clásico.

Además, en esta ocasión te mostraré dos interesantes proyectos que me han impactado cuando he visto lo que pretenden hacer. Y no son los únicos proyectos alucinantes que usan Minecraft como base. En otra ocasión os contaré otros más. Pero estos dos tienen como objetivo recrear lugares, zonas que conoces bastante bien:

Planeta Tierra : sí, así como lo estás leyendo… este enorme y colosal proyecto pretende convertir el planeta completo a escala 1:1 en un inmenso mapa de Minecraft, recreando cada detalle de la geología, cada ciudad, etc. a escala real. Para que puedas ver el mundo tal como es, pero algo más cuadriculado… Evidentemente eso necesitará tiempo y una ardua tarea para conseguirlo. Puedes ver más información aquí.

: sí, así como lo estás leyendo… este enorme y colosal proyecto pretende convertir el planeta completo a escala 1:1 en un inmenso mapa de Minecraft, recreando cada detalle de la geología, cada ciudad, etc. a escala real. Para que puedas ver el mundo tal como es, pero algo más cuadriculado… Evidentemente eso necesitará tiempo y una ardua tarea para conseguirlo. Puedes ver más información aquí. Chernóbil: algo menos estratosférico que lo anterior es otro proyecto que surge para poder recrear Chernóbil. Esa zona sigue generando gran expectación a día de hoy, y ha sido la base para muchos otros videojuegos, películas e historias misteriosas. Tras el accidente de la central nuclear, Pripiat ha cobrado un enorme protagonismo. Y ahora también llega a Minecraft gracias al trabajo de un jugador de este juego que ha dedicado 2 años de su vida a este proyecto. En este caso también le queda un 95% por terminar, pero ya es posible probar lo que tiene completado y pinta muy bien.

Si te preguntas cómo se crean estos mapas, la verdad es que es cuestión de tiempo, dedicación y programas que te ayudan con ello como las herramientas McEdit2 o WorldPainter. ¿Te animas a hacer alguno?