Minecraft: Caves and Cliffs Parte II llega a Linux

Caves & Cliffs Parte I ya llegó, ahora le toca el turno a Caves & Cliffs Parte II. Es decir, más contenido para tu Minecraft. Con este nuevo paquete de contenido verás cambios muy relevantes en los mapas de los mundos, haciendo que la exploración de estos sea mucho más interesante. La podrás encontrar en tu Minecraft Launcher en el apartado de Novedades para la versión Java en Linux.

Gracias a esta ampliación tendrás nuevas pistas de música para las partidas, 7 nuevos biomas para explorar, como Lush Caves y Dripstone Caves, un indicador de guardado automático para el jugador, nueva distribución de minerales con enormes ventas de material, límites de construcción de +64 bloques hacia arriba y hacia abajo para aumentar el tamaño de las construcciones, actualización a Java 17, y mucho más.

Todo un universo pixelado de diversión para seguir disfrutando de este juego infinito. Por algo Minecraft es tan popular, y es que jamás te aburres en él. Siempre hay algo que hacer o que explorar. Además, aunque ahora esté en manos de Microsoft, hay que recordar que los desarrolladores suecos Mojang Studios fueron los que trajeron uno de los grandes títulos de la historia del videojuego a Linux, cuando decidieron crear la versión Java multiplataforma.

Desde ese momento, no han parado de salir nuevas versiones mejoradas, nuevos mods, multitud de actualizaciones como Minecraft: Caves & Cliffs Parte 2, etc. Todo para que este juego jamás pase de moda y siga sorprendiendo cada día a sus usuarios. Algo que no consiguen otros títulos en los que te pasas las pantallas y ya puedes darlos por finiquitados. Y si aún no sabes todo lo que puede aportarte Minecraft, puedes comenzar a jugar y descargarlo por muy poco en este enlace:

Web oficial de Minecraft

O también puedes buscar ofertas en la versión Java en webs como:

Insta-gaming