MilagrOS GNU/Linux 2.2 Omega. La multiplicación del software

Lo reconozco, esperar a semana santa para publicar la reseña de una distro llamada MilagrOS, es algo que yo haría a propósito. Y no porque sea (que si lo es) una alternativa ideal para quienes quieren aprovechar los feriados para probar Linux, sino por la la cantidad de juegos de palabras posibles. Sin embargo, no me di cuenta hasta ahora de la coincidencia. Por una vez, fui un bloguero serio.



El proyecto

MilagrOS GNU/Linux 2.2 Omega es una reformulación de MX Linux, una familia de distros ligeras que combinan estabilidad y rendimiento.

Sus desarrolladores pertenecen al proyecto de origen venezolano TicTac. quienes anteriormente desarrollaban una distribución enfocada en criptodivisas llamada MinerOS

Desde TicTac describen a la nueva distro como:

Una edición no oficial (Respin) de la Distro MX-Linux. La cual viene con una personalización, configuración y optimización extrema, que la hace ideal solo para ordenadores de 64 bits, tanto de bajos recursos (1 GB RAM) y/o viejos, como para modernos y/o de gama alta. La misma se encuentra enfocada en ser útil principalmente para usuarios con nulo o limitado potencial de Internet y/o limitados conocimientos de GNU/Linux, ya que, la misma tiene una filosofía de uso del tipo “Llave en mano” o “Instala y usa”, lo que permite que, una vez obtenida (descargada) e instalada, ya se pueda usar eficaz y eficientemente sin necesidad de Internet, ya que todo lo necesario y más está preinstalado, y altamente personalizado, configurado y optimizado.

Características de MilagrOS GNU/Linux 2.2 Omega

Podemos descargar la distribución que comentamos en dos versiones:

MilagrOS Alfa: Viene con el escritorio XFCE y se pueden optar por tres gestores de ventans; FluxBox, OpenBox e i3. La imagen pesa 2.3 GB

MilagrOS Omega: Se puede optar por 3 Entornos de Escritorio: XFCE, Plasma y LXQt, y 3 Gestores de Ventanas; FluxBox, OpenBox e i3, Esta imagen es más pesada ya que ocupa 4.6 GB

Ambas versiones incluyen una amplia selección de software para hogar, entretenimiento, oficina, multimedia, virtualización y minado de criptodivisas.

Experiencia de uso

El mantenimiento de una distribución Linux requiere no solo tiempo y dedicación. También se necesita una|infraestructura para la descarga de la distribución y las actualizaciones. Los desarrolladores optaron por Mega y Google Drive que no son las opciones más intuitivas o cómodas. Mega de hecho te advierte que si no tienes cuenta de pago, posiblemente la descarga se corte. La descarga desde Google Drive fue bastante rápida, pero, puede que un novato en Linux tenga dificultades para saber que archivo descargar.

También me costó un poco encontrar la información de descarga en el sitio web.

Como contrapartida, el menú inicial de la distribución (Que heredo de la distribución madre) es estéticamente lindo y muy fácil de entender. También permite seleccionar entre múltiples variantes del idioma español y seleccionar el uso horario buscando tu ciudad.

La creación del pendrive de instalación con Fedora Media Writer (es la herramienta que uso habitualmente) se hizo sin inconvenientes. Demora lo habitual en distribuciones de este tamaño.

Antes de enfrentarse al modo live de MilagrOS es conveniente volver a leer el propósito de la distribución que hacen los desarrolladores. Es que cuando le das un vistazo al menú te encuentras con una sobrecarga de aplicaciones para todos los propósitos.

Para el usuario avezado que tiende más a sacar aplicaciones que agregarlas, puede resultar un poco molesto. Pero, para quienes se están iniciando en el mundo Linux, resulta genial. Incluso hay un script de actualización que facilita el uso de la terminal que siempre es más rápida que cualquier gestor de paquetes.

La instalación

El instalador (Heredado de MX) no es vistoso pero cumple con su función de indicarte que es lo que tienes que hacer y donde tienes que presionar.

Mi opinión sobre MilagrOS GNU/Linux 2.2 Omega

Se trata de una distribución ligera pero con todo lo que puedes necesitar (y cuando digo todo, quiero decir todo). El gran problema que tengo con las distribuciones derivadas es que nunca suelen aportar nada más que un fondo de pantalla diferente. En cambio, MilagrOS GNU/Linux 2.2 Omega aporta una excelente curaduría de software para nuevos usuarios o para quienes quieren tener todo a mano. Es como querer conocer una nueva cocina y encontrarte con un bufé que te permite degustar todas las variedades para que luego elijas lo que más te gusta.

Web del Proyecto Tic Tac

Grupo de Telegram:

Canal de Telegram

Información de la distribución

Descargar de Google Drive

Descarga directa Mega