Cuesta de entender. La última versión del navegador web de Mozilla llegó y una de las novedades que mencionaban como algo importante era mejoras en el modo de impresión. Ha habido 50 millones de personas que han dejado de usarlo, y muchos comentasteis algo en lo que coincido: Mozilla se ha empeñado en abarcar mucho y apretar poco, en meterse en camisas de once varas, cuando lo que debería hacer es mejorar todo lo posible su Firefox. No lo está haciendo a la velocidad a la que debería, y un buen ejemplo es el traductor en el que ya trabaja.

Ahora mismo, ese traductor está en las versiones Nightly y Beta, pero desactivado. Y es lógico, ya que sirve de poco, o nada para los usuarios cuya lengua no es el inglés, único idioma al que traduce. Mientras Firefox se pelea para traducir páginas, Vivaldi ya lo hace de manera nativa y decente, y su última Snapshot, que son las versiones de desarrollo, ya nos permiten traducir selecciones. Menuda diferencia.

Firefox traducirá páginas web… algún día

Sé que Vivaldi es un navegador web que no usamos demasiados. Está diseñado para usuarios exigentes, y trae por defecto funciones como la pantalla dividida, el cliente de correo y calendario o el traductor de páginas web. Pronto también nos permitirá traducir un texto seleccionado, y detecta perfectamente el idioma que tiene que traducir y a cuál. Esto es algo que personalmente me gusta mucho: yo no traduzco las páginas en inglés, pero puede que algo no lo entienda. Con esta función ya no necesito tirar de DeepL y puedo saber lo que pone sin salir de la página.

Firefox es la única alternativa real y multiplataforma al Chromium de Google, por lo que sólo nos queda esperar que Mozilla se lo tome más en serio y que, al menos, mejore su velocidad y diseño. Porque sí, ha mejorado algo la imagen, pero al mismo tiempo se ha cargado, como mínimo, una parte superior que es mucho más grande que en versiones anteriores. En fin, Mozilla, ponte las pilas si no quieres seguir perdiendo cuota de mercado.