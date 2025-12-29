Hace algo más de un año escribimos un artículo sobre la mejor manera de usar un perfil de invitado en Firefox. Para ahorraros tiempo (como he hecho yo con la captura de cabecera, aprovechando lo que hice entonces), ni era una manera oficial ni está actualizada. Lo que teníamos que hacer era crear, usar y eliminar el perfil manualmante. En la actualidad, el navegador del panda rojo ya cuenta con una función de gestión de perfiles, y la misma nos va a servir para ahorrarnos algo de trabajo.

Antes de empezar, hay que explicar que este perfil de invitado no es igual que el de los navegadores con base Chromium. Chrome, Edge, Vivaldi, etc, pueden abrir un perfil totalmente limpio desde el icono del usuario, y todo lo que se haga allí se eliminará tras cerrar la ventana. Lo que vamos a explicar aquí para Firefox se acerca, pero se guardarán preferencias, extensiones y algunos cambios más. Dependiendo del punto de vista, esto puede ser incluso beneficioso.

Crear un perfil de invitado en Firefox

El proceso de crear un perfil de invitado en Firefox es sencillo, y está explicado en sólo cinco pasos:

Lo primero que hay que hacer es crear un perfil. Para ello, hacemos clic en el menú de la hamburguesa y luego sobre lo que por defecto pone «Perfiles». Yo estoy haciendo las capturas desde mi Firefox Nightly, que lo tengo más limpio y quedará más claro.

Nos dirigirá a la página de perfiles, en donde tenemos que elegir «Nuevo perfil». También se puede yendo primero a «Administrar perfiles» y creando uno desde la pantalla de gestión de perfiles, pero para lo que necesitamos sería dar un paso extra.

Elegimos un nombre, un color y luego hacemos clic en «Edición terminada», lo que nos llevará ya a la ventana del nuevo invitado. Este perfil estará ya totalmente vacío, pero queda hacer algún retoque si queremos que actúe como «invitado» cada vez que accedemos a él.

En la ventana nueva, que en mi caso es marrón, vamos a las preferencias y hacemos los cambios necesarios para que guarde lo menos posible. Esto suele estar en el apartado Ajustes/Privacidad & Seguridad. Lo más importante está en el apartado «Historial», en donde podemos elegir «Usar una configuración personalizada» y dentro marcar «Modo permanente de navegación privada» (hay que reiniciar el navegador para que se aplique este cambio). Con esto no guardará nada de información, ni historial, ni contraseñas ni nada, y como es un nuevo perfil, tampoco tendrá acceso a las contraseñas del perfil principal.

Por último, se pueden marcar otras casillas, como decir a los sitios web que no guarden datos, eliminar cookies y datos al cerrar el navegador, que parece redundante pero yo lo marco, y algunas cosas más, esto a gusto del consumidor. Cabe insistir en que estos cambios en los ajustes no se eliminarán tras cerrar el navegador, pero la actividad sí desaparecerá y las contraseñas no se guardarán.

Casi perfecto… o perfecto. ¿Qué opinas?

Esto es un perfil de invitado casi perfecto… o perfecto. Depende del usuario. Los navegadores con base Chromium inician el modo invitado desde cero, y esto viene bien si es justo lo que queremos. Este que hemos creado en Firefox sí guardará algunos ajustes, pero quizá prefieras que no.

Para obtener un perfil de invitado que también elimine los ajustes y extensiones tocará seguir esperando. Siento decirte que Mozilla no ofrece nada así por el momento, cuando la versión estable más reciente es la v146. Ahora mismo, si se prefiere ese comportamiento lo que hay que hacer es crear al perfil, usarlo y eliminarlo manualmente. Lo bueno es que ya existe una función para gestionarlos mucho más directa que la que había hace meses. No es tan intuitiva como en los navegadores con base Chromium, pero también sirve. Si no se necesita tanta limpieza, el perfil de invitado que creemos nosotros puede ser la mejor opción.