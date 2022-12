Hace algo más de tres años publicamos un artículo en el que decíamos que Midori estaba de vuelta con una nueva actualización. Si decíamos que había vuelto era porque se había ido, porque hacía tiempo que no había noticias de él, y a finales de 2022 tenemos que publicar una noticia parecida. El titular es otra vez que vuelve, pero en esta ocasión lo hace de una manera más llamativa por un par de motivos

No sé qué motivo es más importante. Para el usuario final, sin duda es más importante que ahora está basado en Chromium, el mismo motor que usan Chrome, Brave, Opera, Vivaldi… vamos, todos los populares menos Firefox y Safari. Anteriormente usaba WebKitGTK y el kit de desarrollo frontend GTK, pero esos días han quedado atrás. No se sabe mucho de por qué dejaron de desarrollarlo, pero es probable que se rindieran a la evidencia de que no hay sitio para más de tres motores en la fiesta de los navegadores web.

Midori estuvo parado durante 3 años

He de reconocer que no estaba siguiendo el desarrollo de este navegador, y que lo he usado poco, o nada si descuento las veces que lo usé cuando estuve probando elementary OS. Me he enterado de esta noticia leyendo por la red, y también en la red está la información de que Midori forma parte de la fundación Astian desde 2019, prácticamente desde que lanzaron su última actualización.

Sigue estando disponible para Linux, macOS y Windows, pero la nueva versión basada en Chromium usa Electron y React. Sus «nuevos» dueños aseguran que sigue siendo ligero y rápido, pero eso es algo que no he tenido tiempo (ni ganas) de comprobar. Además del motor, la nueva versión tiene:

Nuevo logotipo. El de antes era como una pata de pato verde, y el nuevo es como el de un lagarto.

Bloqueador de anuncios.

Modo incógnito.

Soporte parcial para extensiones de Chrome.

En un futuro usará AstianGO como motor de búsqueda, pero actualmente está por defecto DuckDuckGo.

Instalación

Para instalar el nuevo Midori en Linux, lo mejor es descargar su AppImage (descargar y ejecutar), disponible en este enlace, donde también hay disponible un paquete .deb (sudo dpkg -i paquete-descargado.deb). Teniendo en cuenta que es de código abierto, pronto debería volver a los repositorios oficiales de las diferentes distribuciones. Para los usuarios de Arch Linux y derivados, está disponible en AUR.