Microsoft ya publico WSL2, el subsistema de Windows para Linux

Tal y como habíamos hablado el mes pasado sobre WSL2 junto con las características que se implementarían en el en su lanzamiento, Microsoft ha anunciado la formación de nuevas compilaciones experimentales de Windows Insider (compilación 18917), que incluyen la capa WSL2 (Subsistema de Windows para Linux).

WSL2 es una capa que permite el lanzamiento de archivos ejecutables de Linux en Windows. La segunda edición de WSL se distingue por la entrega de un núcleo Linux en toda regla, en lugar de un emulador sobre la marcha que traduce las llamadas del sistema Linux a las llamadas del sistema Windows.

El uso de un núcleo de Linux regular permite a WSL2 lograr una compatibilidad total con Linux en el nivel de las llamadas al sistema y garantizar que los contenedores Docker puedan ejecutarse sin problemas en Windows, así como implementar el soporte para sistemas de archivos basados ​​en el mecanismo FUSE.

En comparación con la versión anterior (WSL1), esta segunda versión (WSL2) ha mejorado significativamente el rendimiento de E/S y las operaciones del sistema de archivos.

Por ejemplo, cuando se desempaqueta un archivo comprimido WSL2 es 20 veces más rápido que WSL1, y cuando se realizan algunas de las diferentes operaciones en este, tal como “git clone”, “npm install”, “apt install” y apt update” de 2 a 5 veces.

WSL2 ofrece un componente basado en el kernel 4.19 de Linux que se ejecuta en un entorno Windows utilizando una máquina virtual que ya se utiliza en Azure.

Las actualizaciones para el kernel de Linux se entregan a través del mecanismo de actualización de Windows y se prueban en la infraestructura de integración continua de Microsoft.

Todos los cambios preparados para la integración del kernel con WSL prometen publicar bajo la licencia GPLv2 gratuita.

Los parches preparados incluyen optimizaciones para reducir el tiempo de inicio del kernel, reducir el consumo de memoria y dejar el conjunto mínimo requerido de controladores y subsistemas en el kernel.

El soporte para la versión anterior de WSL1 se conserva y ambos sistemas se pueden usar en paralelo, según las preferencias del usuario. WSL2 puede actuar como un reemplazo transparente para WSL1.

Al igual que en WSL1, los componentes del espacio de usuario se instalan por separado y se basan en conjuntos de diversas distribuciones. Por ejemplo, para la instalación en WSL en el directorio de la tienda de Microsoft, se sugieren algunas distribuciones como lo son Ubuntu , Debian, Kali Linux , Fedora , Alpine , SUSE y openSUSE .

El entorno se realiza en una imagen de disco (VHD) separada con un sistema de archivos ext4 y un adaptador de red virtual.

Para interactuar con el kernel de Linux propuesto en WSL2, es necesario incluir en la distribución un pequeño script de inicialización que cambie el proceso de arranque.

Se ha propuesto un nuevo comando “wsl –set-version” para cambiar los modos de distribución, y un comando “wsl –set-default-version” para seleccionar la versión predeterminada de WSL.

Además esta nueva versión de WSL2 incluida en la compilación Windows build 18917, se destacan las mejoras con el sistema de archivos ya que dentro de ellas se optimizo el manejo de estos haciendo más rápido el acceso a ellos.

Entendemos que hemos pasado los últimos tres años diciéndole que coloque sus archivos en su unidad C cuando use WSL 1, pero este no es el caso en WSL 2. Para disfrutar del acceso más rápido al sistema de archivos en WSL 2, estos archivos deben estar dentro. del sistema de archivos raíz de Linux.