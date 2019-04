Microsoft y Canonical, lanzan Visual Studio Code como un paquete snap

Un día después del lanzamiento oficial de la nueva versión del editor Visual Studio Code 2019 de Microsoft. Canonical ahora ha anunciado la disponibilidad de este editor Visual Studio Code como un paquete “Snap” el cual puede ser utilizado en Linux.

Esta nueva disponibilidad del editor de Microsoft “Visual Studio Code” en Ubuntu Snap Store es una asociación entre Microsoft y Ubuntu, con la cual sigue un esfuerzo de la comunidad por ofrecer este editor de código para la comunidad.

Para quienes aun desconozcan de Visual Studio Code, les podemos decir que este es un editor multiplataforma por lo que puede ser utilizado en Windows, Linux y macOS.

Es bastante útil para crear aplicaciones web y en la nube modernas, con soporte incorporado para la depuración, la ejecución de tareas y el control de versiones para una variedad de Lenguajes y marcos.

Actualmente Visual Studio Code cuenta con soporte para diversos lenguajes de programación de los cuales podemos destacar a Batch, C, C#, C++, CSS, Go, HTML, JSON, Java, JavaScript, JavaScript React, Less, Lua, Makefile, Markdown, Objective-C, PHP, Perl, Perl, PowerShell, Python, R, Ruby, Rust, SQL entre otros muchos mas.

Entre varios de los lenguajes mencionados Visual Studio Code cuenta con el autocompletado de código, lo que lo vuelve una excelente opción.

Incluye soporte para la depuración, control integrado de Git, resaltado de sintaxis, finalización inteligente de código, fragmentos y refactorización de código.

Visual Studio Code llega a la Snap Store

A partir de hoy, Microsoft Visual Studio Code está disponible para Linux como un paquete snap, con lo cual cualquier usuario con una distribución de Linux que admita el soporte de estos paquetes podrá instalar este editor.

Con la llegada de Visual Studio Code llega a la Snap Store, Canonical argumento lo siguiente al respecto:

Los usuarios se beneficiarán de las actualizaciones automáticas de la aplicación, Visual Studio Code. Un solo snap puede ejecutarse universalmente en más de 40 distribuciones de Linux, lo que facilita la creación del paquete, lo que permite que el equipo de Visual Studio Code se centre en ofrecer un producto excelente. También ayuda al equipo a administrar compilaciones consistentes en múltiples distribuciones de Linux.

João Moreno, ingeniero de desarrollo de software de Microsoft Visual Studio Code dijo:

“La funcionalidad de actualización automática de los paquetes Snap es un beneficio importante. Está claro que hay una comunidad próspera alrededor de este tipo de paquetes y que está avanzando a gran velocidad. El respaldo de Canonical garantiza nuestra confianza en su desarrollo continuo y futuro a largo plazo”.

Visual Studio 2019 ¿Qué tiene de nuevo?

Con la llegada de Visual Studio 2019 a Linux como paquete Snap añade las nuevas funcionalidades que se recibieron en la actualización lanzada por parte de Microsoft.

Ya que Visual Studio 2019 mejora Visual Studio 2017 en todas las áreas.



Por ejemplo, este incluye una nueva ventana de inicio que permite a los desarrolladores integrar su código más rápido (simplificando la clonación de un repositorio Git o abriendo un proyecto o carpeta existente).

Además de que se ha mejorado la pantalla de selección de modelo, viene con un mayor espacio de codificación.

Por otro lado, también se puede destacar que viene con una nueva experiencia de búsqueda y que nos ofrece más capacidades de refactorización.

También se proporciona un indicador de estado del documento y más depuración inteligente.

Y finalmente también de lo que podemos destacar es la nueva interfaz de usuario la cual se ha actualizado en Visual Studio 2019, con un nuevo menú de inicio que aparece justo después del inicio del IDE.

En donde nos muestra una lista de los proyectos utilizados más recientemente.

Esto hace que Visual Studio 2019 sea más rápido al principio, porque solo tiene que cargar un menú más ligero, a diferencia de la interfaz completa.

Otro cambio que notará en Visual Studio 2019 es actualizar los íconos de la versión.

Si quieres conocer una lista completa de los cambios puedes consultarlos en el siguiente enlace.

¿Cómo instalar el snap de Visual Studio 2019?

Y bien finalmente, para poder instalar Visual Studio 2019 en nuestra distribución de Linux con ayuda de los paquetes de Snap, lo podremos hacer abriendo una terminal y tecleando en ella lo siguiente:

sudo snap install code --classic

Y listo con ello ya podrás comenzar a utilizar este editor de código.