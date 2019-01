Microsoft Windows Server no es un buen sistema operativo para servidores…

Puedes pensar al leer el título ¡Pues vaya una noticia! ¡Esto ya lo sabía! Y es que Microsoft Windows Server no puede competir ni tiene nada que hacer en servidores con respecto a Linux u otros UNIX como Solaris, FreeBSD, AIX, etc. EN el escritorio Microsoft Windows es el rey indiscutible, con esa cuota que ha conseguido, pero en cuestiones de HPC es otra cosa muy diferente. Quizás algunas pequeñas o medianas empresas opten por Windows Server por algún motivo o por facilidad de uso, pero que una gran empresa opte por él es casi ridíciulo (aunque las hay).

Seguridad, estabilidad, robustez solo son algunas de las cuestiones que te hacen huir corriendo de las plataformas Windows Server, y quizás me venga alguien a decir que son seguras, estables y robustas… ¿Tanto como las distribuciones Linux o algun SO de los que he citado anteriormente? No lo creo, además de los costes de la licencia, que sería otra cuestión para elegir un sistema diferente al que ofrece MS. Todos hemos sido testigos de esas grandes empresas que han sufrido ataques severos de malware, o los últimos casos de ransomwere que han arrasado a ciertas empresas precisamente por usar Windows Server. Eso no significa que no exista malware para Linux, pero esos casos se podrían haber evitado. ¿Por qué la pripia Microsoft o la propia Apple usan Linux en sus propios servidores? Si confían tanto en sus productos Server… deberían de usarlos… ¿no? Alguna ventaja tendrá para hacerlo.

Pues bien, para los que aún siguan con dudas, el famoso portal Phoronix, ha publicado unos resultados de unos benchmarks que han realizado sobre Microsoft Windows Server vs 6 distribuciones Linux. Los resultados de la mayor parte de pruebas de rendimiento no dejan muy bien parado a un producto de pago frente a otros abiertos y gratuitos… Esas 6 distros han sido Ubuntu (dos versiones), Debian, openSUSE, Antergos, y Clear Linux. Y eso que no han analizado otras como SLES o RHEL, que por cierto, aprovecho que pronto haremos una review profunda en este blog sobre uno de estos productos que os encantará…