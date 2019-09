Microsoft: un equipo trabaja en un proyecto para Linux, ¡lanzamiento inminente!

Microsoft ha confirmado que está trabajando en una versión para Linux de su plataforma de comunicaciones universal Microsoft Teams, es decir, una plataforma que sustenta el trabajo en equipo para empresas. Esta plataforma es compatible con las plataformas móviles y de escritorio más populares, como Android, iOS, macOS y Windows. En ella se tiene un espacio de trabajo para compartir, chatear y trabajar con aplicaciones comerciales.

Así se ha lanzado de forma inminente Microsoft Teams for Linux. Esto no se debe tomar como amor de Microsoft a Linux, si Microsoft está abriendo código, usando WSL en Windows 10, comprar GitHub, lanzar proyectos basados en Linux, o unirse a la Linux Foundation, no es por amor, es por dinero, por simple interés. Que no se confunda nadie, porque aún hay que tener un ojo vigilando a MS.

Eso permitirá a todos los usuarios que trabajen con distribuciones Linux que se puedan unir a sus compañeros de trabajo que usen Windows, macOS, iOS o Android. Así lo ha confirmado un miembro del equipo en la cuenta de Twitter. No obstante, parece que, aunque debería funcionar en la mayor parte de distros, oficialmente solo se soporta Ubuntu y Debian. En los repos de estas distros estará disponible pero, repito, eso no quiere decir que no se pueda usar en otras…

La gran demanda de usuarios Linux hizo posible que Microsoft haya visto un nuevo “mercado” y haya creado este port de su cliente para Linux. En el foro UserVoice de Microsoft Teams se consiguieron más de 9000 votos. Y aunque hayan cedido en esto, no esperes a que Microsoft Teams para Linux sea de código abierto, seguirá siendo propietario, por supuesto.

Aunque aún parece que no está disponible para descargar (al momento de escribir este artículo), es posible que esté muy próximamente…