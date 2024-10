Yo, que aunque no quiera soy como el informático de mi círculo social, ya he tenido que actualizar algunos equipos de gente conocida a Windows 11. En algún caso me han preguntado y yo les he dicho que sí, que si quieren seguir recibiendo soporte deben actualizar. También hay casos en los que un equipo no es compatible, y mientras sea posible, Rufus permite eliminar ciertas restricciones. Eso es algo que no hará Microsoft, quienes tienen otro consejo para ti si tu PC no es compatible con la última versión del sistema de las ventanas.

Windows 11 pide unos requisitos mínimos para poder instalarse. A mí los que más me llaman la atención son los 64GB de almacenamiento, que me parece una burrada, UEFI compatible con Secure Boot y, claro está, soporte para TPM 2.0. El último es el enemigo publico #1 para actualizar a Windows 11, aunque hay maneras de «puentearlo». No de manera oficial, cuya respuesta tenemos en este enlace.

Si tu PC no puede con Windows 11, tíralo

«¿Qué significa que Windows no esté soportado?«, leemos en el título. El resto es la respuesta, y empieza explicando lo que ya sabemos: no recibirá más actualizaciones de Microsoft, entre las que se incluyen parches de seguridad. Tampoco se recibirán nuevas funciones. Este último punto lo añado yo: funcionará mientras funcione, que puede ser para siempre, pero por ejemplo el navegador irá perdiendo capacidades hasta que sea difícil navegar con él.

Lo interesante de esta página de soporte es el siguiente párrafo: «Si tiene dispositivos que ejecutan una versión de Windows no compatible, le recomendamos que los actualice a una versión de Windows más actual, en servicio y compatible. Si sus dispositivos no cumplen los requisitos técnicos para ejecutar una versión más actual de Windows, le recomendamos que los sustituya por otros compatibles con Windows 11«.

Usa Rufus mientras sea posible, o vente a Linux

A nadie le gusta tirar su PC cuando funciona perfectamente. Esto es más grave en los Mac, ya que puede que en 5 años los dejen en la estacada, pero también pasa, como ha quedado patente, en los PC con Windows. Si funciona perfectamente, ¿por qué los tengo que cambiar?

De tener un equipo con cierta potencia, se le puede instalar cualquier distribución Linux. Ubuntu es la más popular, pero también están Fedora o Manjaro/EndeavourOS/Garuda si se busca base Arch sin la dificultad del puro, entre otras. Si el equipo va un poco justo, yo recomendaría Linux Mint en su versión MATE, que ha llegado a resucitar un equipo mío que parecía más muerto que vivo. Y si no, otra opción es instalar ChromeOS, sea en su versión Flex, FydeOS o la oficial con algún hack.

Si lo que se busca es poder jugar, Steam es compatible con Linux, y a Valve le interesa maximizar la compatibilidad para que compremos más juegos.

O quédate en Windwos 10 todo el tiempo posible

Esta es una opinión impopular, pero es algo que merece la pena valorar. Cuando Windows 10 se quede sin soporte, no recibirá más actualizaciones de Microsoft, pero los desarrolladores pueden tener otros planes. Es probable que sigan lanzando actualizaciones compatibles varios años más, y mientras siga funcionando lo que necesitamos, puede servirnos.

Pongamos un ejemplo: Windows 7 dejó de recibir soporte en enero de 2020, mientras que Chrome, el navegador web más usado, abandonó el soporte para esa versión de Windows justo tres años después, en enero de 2023. Por lo tanto, si lo único que necesitáramos fuera un navegador web, Google habría decidido que nuestro equipo sería útil durante 36 meses más.

Claro está, hay que saber que las actualizaciones de seguridad del sistema operativo no llegarían durante ese periodo de tiempo. Aunque Windows 7 ya estaba muy bien pulido, fallos de seguridad se siguieron descubriendo, y es decisión de cada uno si prefiere alargar la vida del equipo corriendo el riesgo de esta manera o no.

Pero, como explicábamos en el punto anterior, lo mejor es hacer el cambio a Linux y empezar a usar un equipo rápido que sirve para todo, por lo menos a nivel usuario. Y si no, pues cómprate otro PC como dice Microsoft.