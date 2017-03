Microsoft sigue cobrando por patentes para atacar a Linux

Microsoft parece haberse reconciliado con Linux, ha usado el sistema para alguno de sus productos, lo ha integrado en la nube, han contribuido en la Linux Foundation, hemos visto programas que han portado a la plataforma del pingüino, etc., pero por detrás siguen con sus artimañas en contra del software libre y de Linux. Así que no es amor como parece, sino más bien se podría llamar interés…

Prueba de ello es que aún siguen cobrando por patentes que afectan al mundo GNU/Linux y a sistemas como Android. Ya comentamos que Microsoft llegó a ingresar más por las patentes que cobraba de dispositivos Android que por su sistema operativo Windows Mobile que ha resultado un fracaso total y absoluto. Pero lo cierto es que no son las únicas patentes de las que están sacando beneficio.

Mark Shuttleworth, el de Canonical, ha tenido palabras muy duras con Microsoft como “Eso es extorsión y debe llamarse como lo que es” u otras como “Microsoft está pidiendo a la gente pagar por las patentes, pero no voy a decir cuales. Si un tipo entra en una tienda y dice: ‘Es un barrio peligroso, ¿por qué no me pagas 20 dólares y me aseguraré de que estés bien’, eso es ilegal. Es crimen organizado“. Con esas palabras tan duras acusa Mark a Microsoft.

Microsoft está generando un clima de agresividad y cobro agresivo con las patentes, algo que poco tiene que ver con la libertad y la libre competencia. Muchos dicen que es chantaje y afectan directamente a GNU, Linux, Chrome, Android y otros software libre… Así que el amor se ve empañado por estas acciones poco éticas y morales que solo tienen un fin, el de siempre: DINERO.

CONCLUSIÓN: Microsoft ama el impuesto de patentes sobre Linux.