Microsoft presentó a mediados de este 2024 una función que esperaba que nos encantara. Mira que se puede usar la inteligencia artificial para cosas, pero su novedad estrella era un asistente que guardaba todo lo que hacíamos para poder acceder a ello en cualquier momento. Como si de una persona profesional tipo secretaria se tratara, podríamos preguntarle cualquier cosa, que como nos conocía y lo sabe todo de nosotros, nos daría la respuesta. Esta secretaria recibió el nombre de Recall, y ya veremos cuándo llega.

Tras dudas sobre su desembarco, Recall fue retrasada hasta octubre. No sé si os habéis enterado, las películas sobre Halloween ayudan, pero ya hemos entrado en noviembre y Recall aún no ha llegado. Los primeros retrasos se debieron a la inexistente seguridad, ya que en un principio se guardaba todo en un archivo de texto sin cifrar al que cualquier hacker podría acceder y saberlo todo de nosotros. Eso se corrigió, se introdujeron medidas de seguridad y otros cambios, pero no parece haber sido suficiente.

Recall llegará en diciembre… o no

Recall está disponible ya para los Insiders, es decir, para los que usan versiones preliminares de prueba de Windows 11. También es necesario tener un equipo Copilot+ PC. Su llegada definitiva no está clara. Los planes pasan por empezar una nueva prueba en diciembre, aunque los usuarios normales de un uso general no lo recibirían hasta principios de 2025.

Lo que no han comentado es si Recall se podrá desinstalar además de desactivar. Hace semanas, un bug permitía su desinstalación, pero Microsoft confirmó que era un fallo. Sí se podría desactivar, por lo que si se toma la decisión de no usarlo, Recall pasaría a convertirse en bloatware, en software de más que no se quiere.

La historia aún no ha llegado a su fin. En el próximo capítulo pueden hablarnos de su disponibilidad general, aunque no se descarta que haya contenido extra en esta serie y que en ese contenido nos hablen de desastres de seguridad.