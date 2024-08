Como usuario de Linux, no me resulta sencillo entender por qué la mayoría de gente usa el sistema operativo de escritorio de Microsoft. Tras pensarlo, sí, es lo que viene instalado por defecto, y también, es compatible con todas las aplicaciones importantes, pero aún así… Es que noticias como esta a uno le hacen pensar en que van de mal en peor. Cuando no te recomiendan cambiar el ordenador para usar Windows 11, meten un programa que es de todo menos seguro. Lo último es no escuchar a los usuarios, e incluso a directivos de la compañía, y seguir por su camino.

La mayoría de sistemas que tienen un menú de inicio, como Windows 10 o distribuciones Linux con Plasma, LXQt, Xfce, etc, al hacer clic en el icono de dicho menú sacan una lista de categorías desde donde podemos buscar cualquier aplicación. Pongamos como ejemplo Plasma: es cierto que al hacer clic lo primero que vemos son las apps favoritas, pero TAMBIÉN, y esta es la clave, las secciones para poder encontrar lo que buscamos. En Windows 11 va directo a las aplicaciones fijadas, recomendaciones – en donde incluso meten spam – y nuevas.

Como dicen muchos usuarios, e incluso un directivo, lo malo es que para ver lo que antes aparecía al instante ahora hay que hacer un clic extra. Pero por lo menos sí hay cambios, como la nueva opción para mostrar apps por categorías.

Here's the new category view in Start > All apps in build 22635.4010 – in this update, it works!

Only app icons are shown, some apps are also in smaller groups within categories (trying to open them doesn't work yet). https://t.co/4AsZjWYy5R pic.twitter.com/TgBsAEvAZR

