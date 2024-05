Parece que Microsoft ha puesto en su gramola y en buce una canción muy popular del grupo Queen en la que cantaban «lo quiero todo». Aunque no nos hemos hecho eco aquí en Linux Adictos, durante esta semana han presentado nuevas funciones de Windows con IA junto a nuevo hardware, ordenadores de la compañía que empezarán a usar procesadores ARM. Hoy también ha empezado a sonar un rumor que asegura que quiere ir a por todas en el sector de los videojuegos.

Microsoft ya tenía la plataforma Xbox, hace meses compró definitivamente a Activision y este rumor aseguraría que no quiere parar ahí. Según un creador de contenidos relacionados al gaming, Microsoft está preparando 16000M para comprar a Valve. Desde hace unos tres años, esta compañía ha ganado mucha popularidad en la comunidad Linux por haber lanzado la Steam Deck, y justamente este aparato sería una de las razones del interés de Microsoft.

Microsoft se quedaría también con Steam

Tal y como leemos en la fuente que ha lanzado el rumor, recordamos que a partir de las declaraciones de un creador de contenidos para el gaming, y es algo en lo que coincido, todo esto tendría mucho sentido para Microsoft, pero poco o nada para Valve. Si se materializara la compra, los de Redmond formarían una temible combinación en la que contarían con la plataforma Xbox, Activision, que entre otras cosas está detrás de los Call of Duty, y Steam, la tienda de videojuegos para PC más popular.

Además, Microsoft parece loca por entrar en el sector de los ordenadores de mano, ¿y quién tiene el más popular, o uno de ellos, del mercado? Valve. Si comprara la compañía se lo llevaría todo.

Por otra parte, esto no parece tener tanto sentido para Valve. 16000M parecen muchos, pero Facebook pagó poco menos por WhatsApp, una compañía que ofrecía sus servicios «gratis», véanse las comillas. Es decir, esos 16000M me parecen poco.

Por otra parte, Valve acaba de empezar un nuevo capítulo con la venta de hardware. Es cierto que venden la Steam Deck a poco más que el precio de coste, pero su popularidad a buen seguro les aporta beneficios por ventas que no hacían antes en Steam. Si hasta yo me planteo comprar varios juegos que ya tengo en mi lista de deseos.

Sería malo para la competencia

Hay más plataformas que venden juegos, pero no tan importantes. La única grande de verdad que quedaría sería PSN (Sony), por lo que prácticamente no habría competencia. La falta de esta competencia podría hacer que los reguladores no dieran el visto bueno a la compra.

Pero todo esto es un rumor, y esperemos que se quede ahí. Ahora que ya he decidido que se viene una Steam Deck a mi casa…