Puede sonar a broma, pero desgraciadamente no lo es. Desgraciadamente para los usuarios de Windows, ya que a los que hace años que estamos en Linux no nos afecta. Microsoft parece decidido a perder usuarios, aunque no creo que lo consiga, o no muchos. Recientemente han presentado una polémica función a la que algunos se refieren como «Spyware como servicio», un Recall que guardará un registro de absolutamente todo lo que hagamos en el equipo, aunque con matices. Lo último es invitarnos a cambiar de PC.

Justo este miércoles he quedado con un conocido para ver qué le pasa a su PC. Según me comentaba, le saltó un aviso hace tiempo para que actualizara a Windows 11, lo rechazó, ahora quiere subir y no puede. Por lo que parece, le saltó la opción sin que su equipo fuera compatible, algo parecido a la noticia que os traemos hoy aquí. Y es que Microsoft está tan empeñada de que pasemos a usar todos sus servicios que incluso aparece en Windows 10 que subamos al 11 aunque el equipo no pueda.

Microsoft: ¿no te estás pasando ya?

Ha sido Windows Latest quien ha publicado las capturas e información más detallada. Lo peor es la parte que habla de «Un nuevo viaje con Windows»:

«Queremos agradecerte tu fidelidad como cliente de Windows 10. Mientras se aproxima el final del soporte de Windows 10, estamos aquí para apoyarte en tu viaje del PC.

Tu PC no cumple con los requisitos para actualizar a Windows 11, pero continuará recibiendo correcciones y parches de seguridad de Windows 10 hasta que finalice el soporte el 14 de octubre de 2025.

Aprende más sobre cómo puedes prepararte para la transición a Windows 11«.

Los mensajes molestos son eso, molestos, pero se puede vivir con ellos. Lo que creo que es ya pasarse es enviar esos mensajes a equipos no soportados invitando a los usuarios a cambiar de PC. Algo nunca visto. Ni siquiera Apple ha llegado tan lejos, ya que cuando decide abandonar un sistema sigue lanzando parches durante años, y al final nos deja tranquilos. Tampoco creo que sea lo mejor, pero lo de Microsoft pasa de castaño oscuro.

Desde LinuxAdictos estaríamos encantados de daros la bienvenida. Si decidís seguir en Windows, allá vosotros, pero podéis hacerlo siguiendo lo explicado en artículos como el de cómo instalar Windows 11 en máquinas virtuales.