Microsoft gana el megacontrato por los recursos de la nube del Pentágono (JEDI)

Finalmente el Pentágono designó el viernes pasado a Microsoft como el ganador de una competencia por los recursos de la nube pública para el Departamento de Defensa de EE. UU. superando a Amazon Web Services. El contrato de infraestructura de defensa conjunta de 10 años, conocido como JEDI, provocó un choque entre Amazon, Microsoft, IBM, Oracle y Google para ganar el premio y ayudar al Pentágono a crear un entorno nube estándar dentro de su Departamento de Defensa que cubrirá todas las ramas del Ejército de EE. UU.

Para modernizar sus sistemas de TI, el Pentágono planea migrar el 80% de ellos a la nube como parte del proyecto de Infraestructura de Defensa Empresarial Conjunta, que cubrirá datos clasificados y no clasificados.

Gran parte del ejército utiliza sistemas informáticos de los años 80 y 90 y el departamento de defensa ha gastado miles de millones de dólares tratando de modernizarlos, además de que los funcionarios se han quejado de los sistemas informáticos obsoletos y la imposibilidad de acceder a los registros o compartir información tan rápido como se hace en el sector privado.

Durante el proceso de adjudicación de este contrato, que abarcó muchos meses con diferentes giros y vueltas, el Departamento de Defensa investigó a AWS en enero, sospechoso de haber reclutado a un ex empleado del Pentágono, que anteriormente había sido parte de su propia empresa para ayudarlo a elaborar su propuesta de respuesta a la convocatoria de licitación.

En abril, el Departamento de Defensa concluyó que no había conflicto de intereses, pero sin embargo observó problemas éticos que lo llevaron a enviar la investigación a la Inspección General.

Este verano, fue el turno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de insinuar que podría sopesar este tema, sabiendo que Jeff Bezos, fundador de Amazon, nunca se ha librado de sus críticas contra él.

Otros proveedores de la nube, como IBM y Oracle, despedidos en abril de la competencia, criticaron la decisión de la Defensa de los Estados Unidos de elegir un solo proveedor de la nube. Oracle que presentó el caso había sido desestimado pero aún podía apelar.

Desde el lanzamiento de la licitación, los planes para el contrato JEDI ya eran controvertidos por parte de algunos proveedores. Por su parte, Oracle Corporation decidió presentar una queja ante el gobierno de los EE. UU. Para protestar contra la idea de adjudicar el contrato en la nube del Pentágono a un solo proveedor. Para Oracle, esto podría perjudicar la innovación, la competencia y la seguridad.

La demanda de Oracle también afirmó que el proceso de adjudicación se vio empañado por numerosos conflictos de intereses, incluidos los vínculos entre ex funcionarios del Departamento de Defensa y Amazon.

En cuanto a Google, también potencialmente interesado en este contrato, él mismo se retiró de la competencia a principios de octubre de 2018, argumentando que el proyecto podría entrar en conflicto con sus valores. En un comunicado, Google dijo:

“Aunque estamos trabajando para ayudar al gobierno de EE. UU. Con nuestra nube en muchas áreas, no vamos a ofertar por el contrato JEDI porque, en primer lugar, no estamos no estamos seguros de que esto sea coherente con nuestros principios con respecto al uso de IA, luego determinamos que había partes del contrato que estaban fuera del alcance de nuestras certificaciones gubernamentales actuales “.