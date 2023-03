Después de anotarme en la lista de espera, pude probar los resultados de la inversión de Microsoft en OpenAI, y mi conclusión es la del título. Microsoft Edge, posiblemente el mejor navegador para Linux.

Antes de que empiecen a insultarme, déjenme decir que el único motivo por el que este artículo no hable de Firefox, Brave o Vivaldi es la incapacidad de gran parte de los proyectos de código abierto de crear productos innovadores. Existe toda una gama de bibliotecas de inteligencia artificial bajo licencias libres que hubieran permitido ofrecer prestaciones similares. Pero, se le ocurrió a Microsoft.

Por otra parte, voy a citar el evangelio según San Linus:

Soy un gran creyente en la tecnología por sobre la política. No me importa de quien viene, siempre que existan razones sólidas para el código, y siempre que no haya que preocuparse por cuestiones de licencias, etc.

Puedo hacer bromas acerca de Microsoft, a veces, pero al mismo tiempo, creo que el odio a Microsoft es una enfermedad. Creo en el desarrollo abierto, y que en gran medida no sólo implica hacer la fuente abierta, sino también no excluir a otras personas y empresas.

Hay extremistas en el mundo del software libre, y eso es una gran razón por la cual yo no llame lo que hago “software libre” nunca más. No quiero que se me asocie a la gente para la cual código abierto es acerca de exclusión y odio.