Nos lo habían prometido y aquí está. Ya podemos probar Microsoft Edge en Linux. Pero han roto su promesa, aunque por una buena causa: no está disponible sólo para Debian/Ubuntu, sino que también han lanzado un paquete RPM para Red Hat, Fedora y cualquier distribución que use también ese tipo de paquete. No estaría siendo justo si no mencionara que me he enterado gracias a OMG! Ubuntu!, pero yo he buscado por mi cuenta y sí que voy a proporcionar los enlaces para que todo aquel que quiera pueda probarlo.

La versión que hay disponible es la Dev, es decir, que no es la beta que nos habían avanzado, pero sí una versión preliminar. La numeración de Microsoft Edge para Linux es la 88.0.673.0-1 y, por lo menos si lo instalamos en Ubuntu, nos añadirá el repositorio del navegador. Mirando en «Software y Actualizaciones», lo que aparece es la etiqueta «stable», por lo que es probable que el mismo PPA que nos añade nos ofrezca también la versión estable cuando llegue el momento.

Microsoft Edge para Debian, Ubuntu, Fedora, Red Hat… ¡para todos!

Los enlaces de descarga de Microsoft Edge para Linux los encontráis en este post de Reddit, en donde nos enlazan al servidor de Microsoft para la versión Dev y nos proporcionan los enlaces para la versión DEB (aquí) y RPM (aquí). En cuanto a lo que obtendremos si lo instalamos, pues básicamente es una versión preliminar con ciertas limitaciones o restricciones, pero que nos permitirá hacernos una idea de lo que podremos usar dentro de unos meses. El diseño es casi exacto al de la versión de Windows, lo que significa que no respeta el tema de nuestra distribución Linux.

Por lo tanto, los usuarios que estabais esperando como agua de mayo el lanzamiento de Microsoft Edge para Linux, ya podéis disfrutarlo. Yo no soy uno de ellos, por lo que poco puedo comentar sobre su funcionamiento. Los que lo probéis, no dudéis en dejar vuestras experiencias en los comentarios.