Microsoft Edge para Linux. Lo que me gusta y lo que no

Ayer, Darkcrizt nos contaba que el navegador Microsoft Edge para Linux ya se considera estable y la forma de instalarlo. Soy un usuario entusiasta desde que estaba en fase beta para Windows y hoy es mi navegdor principal tanto en Linux como en Android. Esta es mi experiencia.

Edge para Linux. Lo mejor y lo peor

Hay que tener en cuenta que Microsoft no es una hermanita de la caridad. Su fracaso en el ingreso al mercado de los dispositivos móviles le obligó a tratar de seducir a los usuarios que antes despreciaba y tratarlos de convencerlos de usar sus productos. Y, esta es la gran baza de Edge, la integración con los servicios online de Microsoft. Claro que esto solo nos interesa a los que usamos los servicios de Microsoft que en algunos casos (Navegador, traductor) todavía no alcanzó el nivel de Google.

Hay un error estratégico de los desarrolladores. Los otros navegadores que utilizan el motor de Chrome son identificados por los sitios web como Chrome. Sin embargo Edge es reconocido como tal. Esto lleva a que algunos sitios web muestren un aviso de incompatibilidad o directamente bloqueen el acceso cuando debería funcionar todo sin inconvenientes.

Una aclaración. Yo uso la versión Canary, por lo que es posible que algunas características que comento no estén en la versión estable.

Sincronización e importación

La sincronización entre dispositivos se hace ingresando la cuenta de Microsoft y la contraseña o pulsando el número en el móvil el número que te muestra en pantalla si tienes activada esa opción. Me resultó bastante molesto que la opción de sincronizar las contraseñas no estuviera activada por defecto pero solo es desplazar el indicador correspondiente.

La importación de contenido desde Firefox (marcadores, historial, información personal y contraseñas) se hace muy rápido y no tienes que hacer nada en el navegador de origen. También pueden importarse en formato HTML y CSV.

Tengo en el mismo sistema operativo Chrome y Brave, pero no me ofrece importar de ninguno de los dos. No tengo en claro si es porque la importación solo funciona con el navegador por defecto o porque los instalé con posterioridad a Edge.

Favoritos y colecciones

Hay un problema con los favoritos. Si tienes muchos porque los importaste de otro navegador o le das al botón de guardar y no te tomas la molestia de configurarlos, probablemente no encuentres nada. Te lo muestra como un largo menú en el que es muy fácil que se te pase algo por alto. La ventanita de búsqueda no siempre encuentra.

Eso se soluciona recurriendo a las colecciones. Las colecciones te permiten almacenar páginas web, texto e imágenes de una manera bastante más ordenada. También tienes un mini procesador de textos para agregar notas.

El visor de documentos

El visor de documentos es compatible con PDF, Epub y archivos de Microsoft Office. En el caso de los pdf tenemos algunas herramientas básicas de edición como el agregado de textos y el subrayado.

Extensiones

Si de algo no nos podemos quejar es de la falta de extensiones. A la inmensa lista de las desarrolladas para Chorme, Microsoft agrega la de su propio repositorio. Tenemos los más conocidos bloqueadores de anuncios, herramientas de personalización, integración conredes sociales, juegos y mucho más.

Como otros navegadores Edge nos da la posibilidad de convertir los sitios en aplicaciones web para lanzarlos desde el escritorio o el menú de Linux

Integración

Como dije más arriba el objetivo de Edge es convencernos de que usemos otros productos de Microsoft. El buscadorr por defecto es Bing y, no siempre encuentra lo que le estás pidiendo que busque. Con respecto al traductor, supera el nivel tarzanesco, pero, todavía no alcanza el nivel de Deepl. Sin embargo, la comodidad de traducir una página presionando un botón, supera cualquier pequeño defecto.

Linux no tiene un editor visual de sitios web gratuito. Por eso es útil saber que mediante una extensión es posible utilizar las herrramientas de desarrollo de Edge en VS Code y visualizar los resultados en el navegador.

Personalización

Algunas personas poco reflexivas consideran al modo oscuro una moda o un exceso de las preocupaciones ecologistas. Sin embargo, para quienes tenemos determinados problemas visuales, es una verdadera necesidad. Edge nos permite activar un modo oscuro, cambiar las tipografías, habilitar el Zoom y elegir entre diferentes temas.

Para terminar, digamos que Edge tiene opciones de privacidad para conformar al más paranoico de los usuarios.

En resumen, yo diría que con Edge, Microsoft se está redimiendo de lo que nos hizo sufrir con Internet Explorer 6.