Hace unos instantes hemos publicado un artículo en el que hablábamos del lanzamiento de un Vivaldi 6.1 que entre sus novedades destacan mejoras en los espacios de trabajo. El 2 de junio, tres días después de Chrome 114, Microsoft hizo oficial el lanzamiento de Edge 114, y entre sus novedades tenemos unos espacios de trabajo que los usuarios de Vivaldi llevamos ya un mes usando (pequeña mentira «inside»). Es la segunda función que «toman prestada» del navegador con nombre de famoso compositor, siendo la primera la posibilidad de apilar las pestañas.

Lo cierto es que Microsoft presentó sus espacios de trabajo, como poco, en enero de 2023, por lo que en este caso no sé quién se basó en quien. Pero lo cierto es que Vivaldi lo implementó antes a su versión estable. En cualquier caso, los espacios de trabajo ya se pueden usar en ambos navegadores, y Microsoft les ha dado un giro de tuerca. La lista de novedades oficial de Edge 114 no recoge más cambios, a no ser que contemos como tal las actualizaciones de políticas y los parches de seguridad (uno y otro) que se han aplicado.

Edge 114 organiza mejor las tareas colaborativas

Tal y como explica Microsoft, los espacios de trabajo de Edge 114 proporcionan una manera para organizar las tareas de navegación en ventanas dedicadas. Estos espacios de trabajo nos permiten compartir un grupo de pestañas en grupos de trabajo para que vean las mismas webs y los últimos archivos funcionales en un lugar y mantenerse en la misma página. Cada espacio de trabajo contiene su propio grupo de pestañas y favoritos, todo creado y seleccionado por el usuario y sus colaboradores. Los espacios de trabajo de Edge se guardan automáticamente y se mantienen actualizados. Más información.

El texto, y el vídeo anterior, nos muestran unos espacios de trabajo algo diferentes a los de Vivaldi: mientras que los de Edge son colaborativos, los de Vivaldi son de uso personal.

Ejemplos de uso

Así que pongamos otro ejemplo como el que hemos puesto en la función de compartir de Vivaldi 6.1: imaginemos que, ya que ha sido el último evento importante más reciente, nuestros compañeros de blogs como Actualidad iPhone y Soy de Mac tienen que cubrir la keynote de Apple del pasado martes. Se pueden organizar en su app iMessage, por Telegram o por WhatsApp, pero tendrán que hacer las cosas mirando varias aplicaciones. Los espacios de trabajo de Edge 114 han llegado para facilitar esas cosas: si uno de los que van a cubrir el evento se entera de una noticia o ve que Apple ha abierto una página en su web oficial, puede añadirla al espacio de trabajo y todos tendrán acceso a ella.

Es un ejemplo sencillo del uso que se le pueden dar a los espacios de trabajo de Edge 114+, pero cada uno puede usarlos de cualquier manera que se les ocurra. Otro ejemplo más útil para muchos sería organizar un viaje: ¿Montaña o Playa? ¿Norte o sur? Si todos estamos en el mismo espacio de trabajo, el que encuentre una buena oferta en donde alojarse puede añadir el enlace en el espacio de trabajo, y todos tendremos la información disponible.

La letra pequeña de los espacios de trabajo de Edge 114

Ahora bien, no todo es tan sencillo y tan rápido como los espacios de trabajo de Vivaldi. Los de Edge tienen unos requisitos previos, que son los siguientes:

Los usuarios deben tener un inquilino de Azure Active Directory (Azure AD) y Microsoft Edge versión 114 o superior instalado.

Para gestionar mediante políticas de grupo, los administradores deben tener instalada la versión 114 o superior de Microsoft Edge y la versión 114 de los archivos de políticas.

Los usuarios deben tener acceso a una licencia de OneDrive for Business para crear un espacio de trabajo Edge.

Nueva versión del día 6

El pasado día 6, Microsoft lanzó otra actualización para su navegador web, pero sólo para corregir un fallo de seguridad en Chromium que era importante tapar.