¿Microsoft Edge en Linux? Parece estar más cerca que nunca

[ironía]Será porque en Linux no hay navegadores web suficientes[/ironía]. La mayoría de distribuciones Linux usan Firefox como navegador web por defecto, mientras otras muchas salen con Chromium. Además, y dicho así de carrerilla, también tenemos Chrome, Opera, Vivaldi, Falkon… vamos, que no son pocos. Pero en algún momento aún podríamos tener otro más, puesto queO así lo ha dicho Microsoft esta semana, más concretamente Kyle Pflug vía Twitter.

La cuestión es que Microsoft Edge pasará a estar basado en Chromium, la versión de código abierto de Chrome, y en el momento en el que nos enteramos muchos nos preguntamos, más por curiosidad que por cualquier otro motivo, si lanzarían una versión para Linux. Aunque aún no es oficial, la respuesta vía Twitter a esta pregunta nos hace pensar que sí, aunque aún habrá que esperar un poco más.

Not yet – it's something we'd like to do eventually (our build system runs on Linux) but we're taking things one step at a time starting from Win10, and can't commit to Linux just yet.

— Kyle Pflug (@kylealden) April 8, 2019