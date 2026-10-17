Microsoft ha dado un paso más en su estrategia de seguridad multiplataforma: Defender ya puede proteger escritorios Linux, aunque por ahora lo hace dentro de una fase de vista previa pública. La compañía no presenta esto como una herramienta para cualquier usuario, sino como una extensión de su oferta empresarial para organizaciones que ya conviven con Linux en sus infraestructuras.

Hasta hace poco, la presencia de Defender en Linux se concentraba en servidores. Ahora Redmond traslada esa cobertura a los puestos de trabajo, un terreno cada vez más habitual entre desarrolladores y, por tanto, más expuesto a ataques. La propuesta busca que las empresas puedan vigilar equipos Linux con los mismos mecanismos que ya emplean en otros sistemas.

Una expansión pensada para estaciones de trabajo

El movimiento no surge de cero. Microsoft inició su recorrido en Linux en 2020, cuando lanzó una primera vista previa de Defender ATP para Linux. Ese mismo año anunció la disponibilidad general para servidores, un punto de partida que ha servido para construir el agente actual. En 2023 llegó el aislamiento de dispositivos Linux, una función que permite separar de la red un equipo comprometido sin cortar del todo la comunicación con el servicio de seguridad.

Ahora ese mismo enfoque alcanza los ordenadores de escritorio. La empresa sostiene que los escritorios Linux manejan privilegios elevados, tienen gran valor para el negocio y muchas veces pasan desapercibidos para los administradores. Si un atacante logra entrar en uno de esos equipos, no solo se hace con un portátil: también puede ganar presencia en los procesos de creación y distribución de software de la organización.

Mismo agente que en servidores

Una de las decisiones técnicas más relevantes es que Microsoft no ha diseñado un agente específico para escritorio. Emplea el mismo que ya funcionaba en servidores Linux, de modo que los paquetes, la instalación y las funciones de seguridad se trasladan sin grandes cambios. Para las empresas, eso reduce trabajo de mantenimiento y permite reaprovechar procedimientos ya probados.

El sistema distingue de forma automática si el dispositivo es un servidor o una estación de trabajo. Esa clasificación se refleja en el inventario y en los flujos de seguridad, así que los administradores pueden supervisar todos los equipos Linux desde el mismo portal que usan para el resto de sistemas, ya estén en el centro de datos, en la nube o encima de la mesa de un empleado.

Tres bloques de protección en Microsoft Defender

La oferta se organiza en tres áreas. La primera, protección y detección, incluye detección y respuesta en el endpoint, el antivirus de nueva generación de Defender y el análisis de amenazas. Estas capacidades están pensadas para localizar comportamientos sospechosos en tiempo real, no solo para buscar archivos maliciosos conocidos.

La segunda área, gestión de la exposición, reúne la gestión de vulnerabilidades de Microsoft Defender, el inventario de dispositivos y la administración de la configuración de seguridad. La tercera, investigación y respuesta, incorpora búsqueda avanzada de amenazas, respuesta en directo y aislamiento de dispositivos. Son los mismos pilares que ya sostenían la versión para servidores Linux, pero aplicados a los puestos de trabajo.

Distribuciones compatibles y entorno gráfico

En cuanto a compatibilidad, Microsoft señala que las distribuciones admitidas en servidores también lo están en escritorios. La lista incluye RHEL, CentOS, Ubuntu, Debian, SUSE Linux Enterprise Server, Fedora y Oracle Linux, entre otras. El soporte depende de la distribución y de la versión del kernel, no del entorno gráfico, por lo que usar GNOME, KDE u otro escritorio no cambia el criterio principal.

Microsoft Defender y la licencia de empresa, no para casa

Defender para Linux no es gratuito. Su uso exige una licencia independiente de Microsoft Defender for Endpoint Plan 2 o bien contar con Microsoft 365 E5 o E7. Esa condición lo sitúa en el ámbito profesional y corporativo, igual que ocurría con la versión para servidores. Las organizaciones interesadas pueden probarlo dentro de la vista previa pública.

Los usuarios domésticos no tienen el mismo camino. La versión de Defender vinculada a planes personales y familiares sigue limitada a Windows, Mac, iPhone y Android, así que quien use Linux en casa seguirá dependiendo de las herramientas incluidas en su distribución o de otras alternativas de seguridad.

La llegada de Defender a los escritorios Linux amplía una estrategia que empezó en servidores y que ahora pretende cubrir también los equipos desde los que se programa y se prepara software. La propuesta reutiliza el agente existente, mantiene la gestión unificada y exige licencias empresariales, mientras deja fuera, al menos por ahora, al usuario particular. Para las organizaciones españolas y europeas que ya combinan Windows, nube y sistemas abiertos, todo apunta a que Linux deje de ser un punto ciego en su seguridad.