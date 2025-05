Microsoft ha dado un paso importante en su relación con el software de código abierto al anunciar que el Windows Subsystem for Linux (WSL) pasa a ser mayoritariamente open source. Tras casi una década de peticiones por parte de la comunidad de desarrolladores, la compañía pone a disposición de todos el código de esta herramienta que permite ejecutar distribuciones Linux dentro de Windows sin necesidad de máquinas virtuales tradicionales o arranques duales.

Desde su lanzamiento inicial como parte de la actualización Anniversary Update de Windows 10 en 2016, el desarrollo de WSL ha atravesado varias etapas. Empezó como una capa de compatibilidad (WSL 1) que permitía ejecutar binarios de Linux traduciendo las llamadas al sistema, pero con limitaciones notables en cuanto a compatibilidad. La llegada de WSL 2 en 2019, con un kernel de Linux real ejecutándose en una máquina virtual ligera, supuso una mejora sustancial en rendimiento, compatibilidad y nuevas funciones como el soporte para GPU, systemd y aplicaciones gráficas.

El código fuente ya está disponible (pero no todo)

A partir de ahora, el corazón de WSL (sobre todo lo que corresponde a WSL 2 y sus herramientas principales) se puede consultar, modificar y adaptar desde su repositorio en GitHub. Esto incluye utilidades como wsl.exe, servicios en segundo plano y los daemons del lado Linux que gestionan la red y otras funciones clave. Además, los desarrolladores pueden proponer nuevas características, enviar correcciones de errores e incluso construir WSL desde el propio código disponible.

No obstante, no todos los componentes serán abiertos. Entre lo que queda fuera están lxcore.sys (el componente de kernel necesario solo para WSL 1), así como los archivos P9rdr.sys y p9np.dll implicados en la redirección del sistema de archivos entre Windows y Linux (\wsl.localhost). Microsoft considera que estos elementos siguen formando parte integral del sistema operativo Windows y no serán liberados, al menos por el momento.

Una evolución acelerada separada del ciclo de actualizaciones de Windows

El proceso para abrir el código de WSL ha requerido una reestructuración interna para independizar el proyecto de las grandes versiones de Windows. Desde 2021, WSL ya se distribuye como paquete independiente, permitiendo mayor agilidad en las actualizaciones y la integración de nuevas functionalities sin estar atado al calendario habitual de actualizaciones del sistema. Esto ha facilitado responder más rápido a las necesidades de los usuarios y a la comunidad.

Microsoft destaca que el éxito de WSL no hubiera sido posible sin el apoyo y las aportaciones de la comunidad. Incluso antes de que el código fuese abierto, muchos expertos y entusiastas han colaborado reportando problemas, sugiriendo mejoras y optimizando la herramienta para hacer que la convivencia entre Windows y Linux sea cada vez más fluida.

¿Qué pueden hacer los desarrolladores ahora con WSL?

Con el código de WSL disponible, cualquier interesado puede analizar cómo funciona el subsistema, compilar su propia versión o proponer cambios y mejoras directamente a Microsoft. Las posibilidades van desde pequeñas correcciones de errores hasta nuevas funciones para integrarse mejor con servicios de Linux, optimizar el rendimiento o adaptar WSL a necesidades específicas.

Por otra parte, el hecho de liberar la mayor parte del proyecto también abre la puerta a que, en caso de que Microsoft deje de dar soporte oficial, la comunidad pueda continuar desarrollando versiones alternativas.

Microsoft no ha detallado cómo gestionará exactamente las aportaciones ni si existirá un comité específico de supervisión, pero la apertura supone un cambio de mentalidad respecto al pasado y refuerza la apuesta del gigante de Redmond por una colaboración más abierta con la comunidad de código libre.

Este movimiento impulsa a WSL hacia una mayor autonomía y colaboración, permitiendo a los entusiastas y desarrolladores participar activamente en su evolución, lo que favorece la innovación y la mejora continua en la integración entre Linux y Windows.