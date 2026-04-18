Hay un recurso retórico que reza algo así como «tú has pensado que la policía es tonta» (también puede ser pregunta). Y eso he sentido tras otra prueba para intentar reproducir Prime Video a 1080p en Linux. ¿Por qué tantos artículos y esa obsesión por conseguirlo? Por dos motivos: es el único servicio en streaming que tengo (viene incluido en Prime) y además no hay extensiones como Netflix 1080p UA que hacen lo que explican en Reddit: usar el user-agent de Opera. Es decir, el más problemático es Prime Video.

Actualmente yo veo el servicio de vídeo de Amazon en Firefox y en Windows. El sistema de las ventanas es el único que me permite ver esos 6GB/hora aproximadamente en la transmisión, y eso es 1080p o incluso más (se dice que puede llegar a 1440p). En Linux seguimos con unos 1.2GB/hora, que son aproximadamente 480p o 540p, lo que es SD. El problema es el nivel de Widevine, que en Linux y en dispositivos no certificados se queda en L3. El necesario para mejorar la calidad es el L1.

Prime Video a 1080p en Linux será imposible sin Widevine L1

Trasteando con Waydroid, tras instalar libndk para traducir aplicaciones ARM en un equipo x86, conseguí instalar Prime Video y ahí es cuando empecé a pensar que «la policía era tonta». El titular del artículo iba a ser «Así puedes reproducir Prime Video a 1080 en Linux, aunque puede que no te interese» por todo lo que había que hacer. Aunque no estaba muy convencido. Prime Video se instala, sí; Prime Video reproduce los vídeos, sí; Prime Video permite descargar el contenido, sí, y entre otras cosas verlo todo sin publicidad; pero la calidad es aún peor que la que obtenemos en el navegador.

Hay dos problemas, siendo uno el mencionado Widevine L1. Como se ve en la captura de cabecera, las descargas ocupan menos de 0.5GB/hora en la mejor calidad, mientras que en el navegador sube a 1.2GB. Y es que, por desgracia, las aplicaciones son así. En el mejor de los casos, que es en la aplicación para Windows, las descargas ocupan 2.3GB/hora, que coincide con una calidad que oscila entre los 720p poco comprimido y los 1080p más comprimido. Eso es en una pantalla algo más grande. En una pantalla que se supone más pequeña por ser Android y sin L1, la calidad deja mucho que desear.

Así que debemos seguir esperando para poder reproducir Prime Video a 1080p en Linux, aunque sería más correcto elegir la palabra «desesperando». Luego se extrañarán cuando usamos alternativas.