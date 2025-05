Huawei ha presentado recientemente HarmonyOS PC, su sistema operativo para ordenadores. La compañía se muestra optimista e imagina un futuro en el que sus dispositivos lleguen a todas partes con un ecosistema propio, tal y como hace Apple. Pero no todo lo bueno lo es si no interesa a los usuarios y se expande. Así que aquí va un artículo de opinión sobre todo esto, y yo no lo veo tan claro como el gigante chino.

Empeceré comentando una hecho que viví. Hace un tiempo se lanzó una campaña en la que los usuarios podíamos «regalar» nuestros pasos para ayudar en la investigación contra la esclerosis múltiple. Recuerdo que se habló de ello, y en una comunidad se animó a la gente a que nos registráramos y diéramos nuestros pasos. Se podían dar con las aplicaciones de salud de los diferentes móviles, y también con Strava, y uno de mis conocidos tenía un teléfono de Huawei.

El teléfono en cuestión usaba Android, pero no Google Play ni servicios de Google. Sin Google Play, no podía descargar Strava, por lo que me ofrecí a conseguírselo por otras vías. Por ejemplo, con la tienda Aura que propone la misma Huawei. Recuerdo conseguir instalarle Strava, y que me dijo «eres un crack», pero todo se fue al garete al iniciar la app porque requería los servicios de Google.

La moraleja es que los teléfonos Huawei con Android están limitados, y aunque haya tiendas de terceros, yo no lo recomendaría a ningún conocido por los problemas con los que se pueden encontrar.

HarmonyOS PC pinta bien, pero…

Esto nos lleva a los nuevos sistemas operativos de Huawei, los Harmony PC y la versión para dispositivos móviles, IoT, etc. Si echamos una mirada atrás en el tiempo, cuando Apple presento su iPhone, no hacía demasiado. Era fácil de usar, sí, la pantalla multitáctil molaba mogollón, también, pero no pasaba de un aparato con pantalla un poco más grande. El momento realmente importante tuvo lugar un año después, en 2008, cuando lanzaron la App Store.

Poco tiempo después ya se vanagloriaban de tener más de 1.000.000 de aplicaciones disponibles, y todo, TODO, estaba allí: WhatsApp, por supuesto, Facebook, aplicaciones del tiempo, juegos y muchas tonterías que llamaban la atención como una ocarina. Más tarde, para disgusto de Steve Jobs, llegó Android con su propia tienda de aplicaciones y se formó el duopolio.

En resumidas cuentas, un aparato no es sólo bueno por el hardware que ofrece. De hecho, el hardware sin software no sirve para absolutamente nada.

HarmonyOS PC está diseñado desde cero, lo que significa que no es compatible con nada de lo existente. En un futuro, es probable que compilen programas como GIMP y LibreOffice y los ofrezcan en alguna tienda, pero ¿qué pasa con Photoshop y otros programas privativos?

Esta es una preocupación que también resuene en Amazon, aunque la compañía norteamericana está más asentada y desarrolladores como los de Netflix o Spotify pronto crearán aplicaciones para VegaOS. El caso de Huawei PC es diferente, ya que depende todo de ellos.

Linux es incompatible, pero la comunidad juega su papel

Los usuarios de Linux sabemos bien lo malo que es que los desarrolladores no nos cuiden. Pero la comunidad sí nos tiene en cuenta. Somos entre el 2-4% de usuarios en el escritorio, y aunque es poco tenemos de todo. Además, cualquiera puede instalarse Linux y compilar para un sistema con el kernel. Hacer eso para HarmonyOS PC no será tan sencillo, por no mencionar que la cuota de mercado será tan baja que no creo que le merezca la pena a nadie trabajar para ella.

Ahora bien, me puedo equivocar y en un futuro podríamos tener un triopolio, pero yo no apostaría por ello. Ha habido otros que lo han intentado, como Mozilla con un Firefox OS que tuvo que abandonar rindiéndose a la evidencia. Y los móviles con Linux los usan unos pocos para trastear, diría que casi nadie como teléfono principal.

No es igual para Huawei, ya que lo hace por necesidad, pero creo que una de tres: o arreglan las cosas con EEUU, o funcionan, pero sólo en China o tendrán problemas realmente serios.