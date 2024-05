Para ser honesto, empecé a escribir este artículo con otro titular y otro contenido. Iba a titularse algo así como «Cómo ver Amazon Prime en HD bajo Linux» o cómo conseguí hacerlo… pero no lo conseguí. Empecé a escribirlo porque encontré documentación varia al respecto, pero nada me ha funcionado y mi frustración con Prime Video en Linux sigue presente.

El problema: los usuarios de Linux somos una minoría que no quieren cuidar, y en este y este otro enlace lo demuestra Disney. Pero vamos a explicarlo un poco mejor: el culpable es DRM, esa tecnología que, en resumen, se usa para evitar que pirateemos contenido en streaming. Para poder reproducir Prime Video, Netflix, Disney+, Spotify y otros servicios similares desde el navegador – y algún otro software – es necesario tirar de Widevine, de Google, pero éste tiene diferentes niveles de seguridad. En Linux, por decisión más que por otra cosa, sólo se soporta Widevine L3, pero las plataformas más populares están usando Widevine L1.

Widevine L1: el culpable de los problemas de Prime Video y el HD

Mi historia a la que etiqueto de «odisea» empezó hace un par de semanas. Prime Video ha pasado a mostrar publicidad y probé diferentes opciones por curiosidad. Una de ellas era lo que estaba usando desde hacía tiempo: Kodi. Aunque he leído en diferentes medios que permite elegir la calidad, sólo es posible con el audio, quedándose el vídeo en una resolución SD. Mi siguiente paso ya fue la búsqueda de trucos para conseguir ver el contenido en HD bajo Linux.

Como había explicado, este artículo iba a ser sobre cómo lo conseguí, e incluso lo empecé porque había encontrado varios caminos:

Instalar la versión de Windows de Chrome

Lo primero que encontré fue algo como esto, y lo vi en al menos tres fuentes: en YouTube, en Reddit y en foros como el de Manjaro. La teoría dice que se puede instalar WINE, wine-staging y winetricks para instalar el EXE de Chrome, crear un .desktop especial, engañarle para que crea que está en Windows y así funcionar todo bien. Porque en Windows sí va.

El problema es que, aunque se puede encontrar esa misma información en publicaciones de hace pocos meses, ha dejado de funcionar. Por lo menos las últimas versiones del DRM también analizan algo del hardware, e incluso pueden mantenerte en calidad SD si el hardware – como el cable HDMI – no es como a ellos les gusta. Lo intenté con WINE, distrobox y Bottles, pero nada me funcionó.

Extensión Netflix 1080p

Hay una extensión que, dicen, permite reproducir Netflix a 1080p en Linux, pero es algo que yo no he podido probar porque no estoy suscrito a esta plataforma. Sí instalé la extensión, me dirigí a una de esas páginas que te dicen si cumples con los requisitos del DRM y el resultado fue que no. No hay extensión para Prime Video, por lo que ahí quedó todo.

Opción de GitHub ya eliminada

Había una opción publicada en GitHub que también probé, pero ahora mismo no recuerdo qué proponía. He intentado revisar su contenido para este artículo, pero han eliminado el repositorio.

Lo que no probé: descargar Widevine L1 y… retocar demasiado

Hubo algo que no probé, y ahora mismo no encuentro en mi historial esa información. Pero se explicaba algo interesante, y era que no había ningún motivo por el que Linux no pudiera reproducir Prime Video en HD. El problema es más bien falta de cuidado o ganas, y si tienen que fastidiarnos a los usuarios de Linux… total, somos el 4%.

En esta información había que retocar demasiado, descargando Widevine L1 de otro sistema, incluirlo en Linux y aplicar un parche. Decidí no hacerlo en equipos que no quiero echar a perder.

Windows al rescate para ver Prime Video en HD

Al final lo que hice para conseguir ver Prime Video en HD en el mismo equipo en el que veo todo lo demás fue usar Mini11 en un USB. Es una ISO de Windows 11 modificada para que pueda ejecutarse en equipos de bajos recursos. Me creé un «Windows to Go», lo metí en ese portátil, añadí los drivers para que pudiera sacar vídeo por el puerto HDMI… y por fin vi «HD 1080» en una película de Prime Video.

Lo anterior suena sencillo, pero empecé con la creación del USB cuando el gran premio de Jerez estaba en el previo – antes de las 14h -, vi una película entera en Prime Video, tuve que crear el Windows To Go al menos otra vez más… al final tuve lo que buscaba sobre las 20h, aproximadamente 6 horas después de empezar.

Lo bueno de ese USB es que, además de Prime Video, puedo usar otras cosas que no me van tan bien en Linux. Ya sabéis, a veces hecho de menos Windows.

Prime Video, Netflix y demás: cuídennos un poco más, que no somos hackers peligrosos

Desde aquí, aunque dudo que ninguna de estas empresas me lea, enviarles esta petición: cuídennos, que existimos y a ustedes no les costaría demasiado. chromeOS es Linux y puede reproducir el contenido en HD, y aquel desarrollador que menciono aquí demostró que no era un problema de software, sino de política. No sean cabezones que no les amos a robar. Creo que, como he leído en mis investigaciones, si alguien se plantea robar es en realidad para ver el contenido a mayor calidad. Ahí lo dejo.