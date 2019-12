En un artículo anterior te contaba mi desafío de los 12 programas. Consiste en buscar entre de programas disponibles para Linux, aquellos que normalmente no instalaría e instalarlos el 1 de enero del 2020.

¿Por qué 12? Por asociación con las 12 uvas que tradicionalmente se comen al comienzo del año.



Por supuesto, que no tienen por qué ser 12, ni tienen que ser los de mi lista, ni tienes que instalarlos todos el 1 de enero (Parece ser que hay gente que tiene vida más allá de la computadora) Si quieres participar, me va a gustar leer tu lista en la sección de comentarios.

Mi lista de 12 programas. Software multimedia

En mi artículo anterior te comentaba los tres juegos que pensaba instalar. Ahora le toca el turno a los programas multimedia.

UltraStar Deluxe WorldParty

Entre las muchas cosas que hago mal, pero con mucho entusiasmo, está cantar. Según las profesoras de música del colegio (más interesadas en lucirse en los actos escolares que en que yo aprendiera algo) no debía cantar porque estaba cambiando la voz. Un cambio que aparentemente duró de los 6 a los 18. Este año me pienso desquitar.

UltraStar Deluxe WorldParty es un fork del programa UltraStar Deluxe cuyo desarrollo está discontinuado. Se trata de un juego de karaoke disponible para Windows que podemos instalar en Linux gracias al formato de paquetes Snap.

Entre las cosas que podemos hacer están:

Modo de canto a dúo (en canciones que lo admitan.

Versiones abreviadas de canciones.

Reproducción de canciones sin pausas (Modo Jukebox).

Soporte para webcam.

Capacidad para subir las puntuaciones a la web del proyecto y compararlas con otros usuarios.

Se admite hasta 6 jugadores por pantalla

Pueden descargarse canciones desde la web o crear nuevas usando un programa llamado Open Karaoke Producer.

Frets on Fire

Según el traductor DeepL y el de Google, la versión en castellano del título es “trastes en llamas”. Teniendo en cuenta que en el punto geográfico donde escribo esto, traste es uno de los sinónimos para un sector de la parte posterior de la anatomía humana, me estoy replantando si instalar este programa.

La descripción explica que se trata de un juego en el que tienes que demostrar tu habilidad musical y la rapidez de tus dedos. El objetivo es tocar la guitarra usando el teclado con la mayor precisión posible.

Características:

Estilo de juego de teclado invertido. Supongo que será ideal para los zurdos.

Soporte para controladores de guitarra y joysticks genéricos.

Editor de canciones para incluir nuestras propias melodías.

Amplio catálogo de canciones compuestas por la comunidad.

Puede importar canciones de Guitar Hero 1 y 2.

Frets on Fire está disponible para Windows y Linux y se incluye en los repositorios de las distribuciones basadas en Debian. Si saben si está disponible en los repositorios de otras distribuciones, por favor avisen en el formulario de comentarios.

OBS Studio

Voy a hacer una pequeña modificación en las reglas. El objetivo original del desafío era instalar programas que normalmente no instalarías. En este caso les estoy hablando de un programa que si tengo instalado, pero utilizándolo en un uso que habitualmente no le daría.

En el artículo anterior les comenté que no era de utilizar demasiado la computadora para jugar. Pero, ya que como parte del desafío voy a hacerlo. ¿Por qué no dar un paso más y compartir las partidas con el mundo en tiempo real?

Existen varias plataformas capaces de hacer eso como Twitch de Amazon o Mixer de Microsoft. Además, de la propia versión de Youtube especializada en el tema.

Para poder transmitir tus juegos en vivo necesitas una cuenta en alguno de esos servicios, una buena conexión a internet y por supuesto una tarjeta gráfica capaz de soportar el esfuerzo.

OBS Studio está disponible para Windows, Linux y Mac. También se puede instalar desde los formatos de aplicaciones Snap y Flatpak

El asistente que se inicia con el programa te guía en el proceso de configuración. En el caso de algunas tarjetas de video puede que tengas que cambiar manualmente el renderizado por hardware a renderizado por software.

OBS Studio permite combinar y transmitir contenidos desde diversas fuentes incluyendo captura de pantalla, micrófono, audio proveniente de Internet y texto preestablecido.

Si quieres grabar tus partidas para estudiarlas antes de transmitirlas, también puedes hacerlo.