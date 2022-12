La semana pasada escribí sobre el nuevo niño mimado de los portales de tecnología, Cuando escribí el artículo no había tenido oportunidad de probarlo, por lo que ahora les cuento mi experiencia con ChatGPT.

Las respuestas de ChatGPT a mis preguntas están bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0.



Mi experiencia con ChatGPT

Tengo que comenzar diciendo que los responsables del proyecto son bastante más cautelosos que los periodistas especializados sobre lo que podemos esperar de ChatGPT

Sam Altman, uno de sus responsables escribió en Twitter:

ChatGPT es increíblemente limitado, pero lo suficientemente bueno en algunas cosas como para crear una impresión engañosa de grandeza. es un error confiar en él para algo importante en este momento. es una vista previa del progreso; tenemos mucho trabajo por hacer en cuanto a solidez y veracidad.

Mi primera pregunta al modelo fue ¿Para qué sirves?

Soy un modelo de lenguaje entrenado por OpenAI y estoy diseñado para responder preguntas sobre una amplia variedad de temas. Mi objetivo es ayudarte a encontrar información y ofrecer respuestas precisas y útiles. ¿Hay algo en particular en lo que necesitas ayuda? Estoy aquí para ayudarte.

¿Qué es un modelo de lenguaje?

Un modelo de lenguaje es un sistema de aprendizaje automático que ha sido entrenado para entender y generar texto en un idioma natural humano. Los modelos de lenguaje se basan en una tecnología llamada procesamiento del lenguaje natural, que se ocupa de cómo las computadoras pueden entender, interpretar y manipular el lenguaje humano. Los modelos de lenguaje se utilizan en una variedad de aplicaciones, como el procesamiento del lenguaje natural, la traducción automática y la generación de texto.

Cuando le pregunté en qué lenguajes de programación estaba programado, me aclaró:

No estoy programado en un lenguaje de programación en particular. Soy un modelo de lenguaje entrenado por OpenAI, lo que significa que soy capaz de comprender y generar texto en un idioma natural humano. No soy un programa de computadora en el sentido tradicional, sino más bien un sistema de aprendizaje automático diseñado para responder preguntas sobre una amplia variedad de temas.

A partir de ese momento le empecé a pedir definiciones

ChatGPT habla sobre Linux

¿Qué sistema operativo es mejor? ¿Linux o Windows?

Es difícil decir cuál es el mejor sistema operativo ya que depende de las necesidades y preferencias de cada persona. Linux y Windows son ambos sistemas operativos populares y cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas.

Como vi que no había manera de obtener una respuesta categórica probé otra cosa

¿En qué casos debería preferir usar Linux?

Linux es un sistema operativo de código abierto que se ha vuelto muy popular en los últimos años. Hay varios casos en los que deberías considerar usar Linux en lugar de otro sistema operativo, como Windows o MacOS.

Uno de los principales motivos por los que alguien podría preferir usar Linux es su flexibilidad. Linux es un sistema operativo altamente personalizable, lo que significa que puedes modificar prácticamente todos los aspectos del sistema para adaptarlo a tus necesidades y preferencias personales.

Otra razón por la que alguien podría optar por usar Linux es su seguridad. Linux es conocido por ser un sistema operativo seguro y estable, lo que lo convierte en una buena opción para entornos empresariales y cualquier persona que desee proteger sus datos y su privacidad.

Además, Linux es un sistema operativo gratuito y de código abierto, lo que significa que puedes descargarlo y usarlo sin tener que pagar ningún tipo de licencia. Esto puede ser una ventaja para aquellos que desean ahorrar dinero o simplemente no quieren depender de una empresa en particular.

En resumen, Linux es una buena opción para aquellos que buscan un sistema operativo flexible, seguro y gratuito. Si estás buscando una alternativa a los sistemas operativos comerciales como Windows o MacOS, Linux puede ser una opción interesante para ti.

¿En qué criterios debería basarme para elegir una distribución Linux?

Hay varios criterios que deberías considerar al elegir una distribución de Linux. Algunos de los más importantes son los siguientes:

Usabilidad: Es importante que la distribución que elijas sea fácil de usar y tenga una interfaz intuitiva. Esto te ayudará a adaptarte más rápido y a sacar el máximo partido al sistema operativo.

Soporte: Asegúrate de que la distribución que elijas cuente con una comunidad activa y un buen soporte técnico. Esto te ayudará a resolver problemas y a obtener ayuda cuando la necesites.

Características: Considera las características que son importantes para ti y asegúrate de que la distribución que elijas las incluya. Por ejemplo, si buscas una distribución que incluya una amplia variedad de programas preinstalados, deberías buscar una que se enfoque en la facilidad de uso y la usabilidad.

Reputación: Investiga la reputación de la distribución que estás considerando. Lee reseñas y comentarios de otros usuarios para conocer su experiencia y asegurarte de que es confiable y estable.

En resumen, al elegir una distribución de Linux deberías considerar su usabilidad, soporte, características y reputación. Estos criterios te ayudarán a elegir la distribución que mejor se adapte a tus necesidades y preferencias.

¿Qué no se puede hacer en Linux?

Linux es un sistema operativo muy versátil y poderoso, pero como cualquier otro sistema operativo, tiene sus limitaciones. Algunas de las cosas que no se pueden hacer en Linux son las siguientes:

Ejecutar programas exclusivos de Windows: Linux no es compatible con programas que solo están disponibles en Windows, como algunos juegos y aplicaciones de productividad. Si quieres ejecutar estos programas, deberás usar un sistema operativo diferente, como Windows o MacOS.

Ejecutar aplicaciones que requieran hardware específico: Linux puede ser compatible con la mayoría de los dispositivos y periféricos, pero algunas aplicaciones pueden requerir hardware específico que solo está disponible en sistemas operativos comerciales como Windows o MacOS.

Cambiar el kernel: Linux es un sistema operativo de código abierto, lo que significa que puedes acceder al código fuente y modificarlo a tu gusto. Sin embargo, el kernel, que es la parte central del sistema operativo, no se puede cambiar o modificar. Si quieres cambiar el kernel, deberás usar otra distribución de Linux.

En resumen, aunque Linux es un sistema operativo muy potente y versátil, hay algunas cosas que no se pueden hacer en él. Esto incluye ejecutar programas exclusivos de Windows, usar aplicaciones que requieran hardware específico y cambiar el kernel.

Como ven muchas de las respuestas son repetitivas y llenas de lugares comunes. En un futuro puede que salga algo interesante, pero por el momento es como hablar con un político.