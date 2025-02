Aquí en LXA hemos hablado largo y tendido sobre el distro-hopping. Resumiendo, se trata de probar distribuciones hasta dar con una que nos satisfaga por completo, algo que no siempre se da. En mi portátil principal y secundario ya estoy cómodo con Manjaro, pero que la versión ARM no haya lanzado ninguna estable desde hace más de un año me ha hecho mirar alternativas para mi Raspberry Pi. Otra con base Arch que se actualiza más rápido es EndeavourOS, y eso es lo que estoy probando estos días.

Yo tengo una Raspberry Pi 4 porque hace unos 5 años quise hacerme algo así como un set-top box, una «cajita» para disfrutar de todo lo multimedia. Pronto caí en la arquitectura y en que no podría usar en la popular placa simple lo mismo que daba por sentado en cualquier otro PC. La he usado bastante para ver de todo, pero cuando adquirí mi Steam Deck la cosa cambió. Lo que pasa es que la Deck es un aparato de quita y pon, y por ese motivo he, digamos, desempolvado mi RPi4.

EndeavourOS es casi Arch

«Manjaro no es Arch», se puede leer por todas partes. Lo dicen porque, aunque comparte base, tiene una filosofía diferente. Arch sube a sus repositorios lo que sea que salga y casi al instante. Manjaro tiene sus ramas Unstable, Testing y Stable, y a las últimas llegan las cosas cuando están probadas y se ha comprobado que funcionan bien entre sí. Por ese motivo, casi todo tarda en llegar de un par de semanas en el mejor de los casos a meses en el peor.

Esto no es un problema tan grande en PC, pero la versión ARM es diferente. En el momento de escribir este artículo, la última estable es del 14 de marzo de 2024, y como se empeñan en que todo suba de golpe y de la mano, es o resignarse o pasarse a la Testing, cuya versión más actualizada sí es de noviembre y ya incluye Plasma 6.2. Un dato curioso: la Testing está más actualizada que la Unstable, o por lo menos así figura en su foro.

Por otra parte, hay distribuciones que son más fieles a Arch, y entre ellas destaca EndeavourOS. Salvando algunas distancias, EOS es como Arch, si éste viniese con un entorno gráfico incluido por defecto, y también con todo lo necesario para que el sistema se pueda usar tras la instalación de cero sin muchos conocimientos. Aunque también deciden cuándo llegan los paquetes, se puede decir que llagan casi cuando llegan a Arch.

Más complicado, pero merece la pena

EndeavourOS es más complicado que Manjaro. O mejor dicho, Manjaro es más sencillo que EndeavourOS. Manjaro usa Pamac por defecto, una tienda de software que también se puede usar en línea de comandos y que es compatible con AUR, Flatpak y Snaps, así como bebe de los repositorios oficiales. Por su parte, EOS usa Pacman, el gestor de paquetes por línea de comandos, y Yay, un asistente de AUR. Tiene las herramientas instaladas por defecto, pero ambas sin GUI.

En cuanto a dificultad, es la diferencia más grande con la que se puede encontrar alguien como yo, pero los beneficios son mayores que las pérdidas. Además, Pamac está disponible en AUR, como también lo están otras tiendas con interfaz gráfica como Bauh. Yo he decidido quedarme con Pacman y Yay. Eso y la instalación, que es con interfaz, pero la antigua con fondo azul, nada de un escritorio y un Calamares que den cierta tranquilidad.

Hablando de instalación, consta de dos pasos: primero, se graba la imagen de este enlace en un dispositivo USB o microSD; luego, al iniciar por primera vez, configuramos algunos parámetros, como el WiFi, el escritorio y el usuario, y luego realiza/finaliza la instalación, que se toma su tiempo. Al siguiente reinicio ya entramos al sistema completo.

Qué gano con EndeavourOS en mi RPi4

Básicamente software actualizado y buen rendimiento. Raspberry Pi OS no está demasiado mal, pero el software le llega de Debian y tarda más. Por otra parte, a mí no me gusta cómo gestiona Debian las cosas, y todo unido me hizo pasarme a Manjaro. Es una distribución que me gusta, pero que tarden tanto en actualizar el sistema y la mayoría de paquetes me hace sentirme incómodo. En un punto medio tenemos EndeavourOS, con una base Arch que recibe pronto los paquetes y ofrece un buen rendimiento. Ojo, el buen rendimiento lo menciono por o que siento; no le he pasado ninguna herramienta para verlo en números.

Ahora tengo Kodi al día, así como cualquier navegador y emulador, que es casi todo lo que necesito en mi RPi4 si la quiero usar para ver de todo o echar alguna partida a juegos poco exigentes. Android es compatible, pero Kodi me da problemas. Ahora sólo queda por ver como se ve, valga la redundancia, todo y si me encuentro con alguna piedra en el zapato. Si es así, siempre me queda la Deck.