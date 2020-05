Método Cornell con LIbreOffice Writer. Toma notas de manera inteligente

Hace unos meses comentamos cómo aplicar con software libre una controvertida técnica de aprendizaje acelerado llamada Fotolectura. Ahora vamos a hacerlo con una metodología un poco más respetable. El método de toma de apuntes de Cornell.

Originalmente el método de toma de apuntes de Cornell está diseñado para la toma de notas usando lápiz y papel. De hecho, se comercializan resmas especialmente preimpresas. Sin embargo, dado que es más una serie de principios que un formato, se puede adaptar fácilmente al formato digital.

El método Cornell divide el proceso de toma de notas en 3 partes:

El volcado en el soporte (originalmente papel o en nuestro caso en el ordenador, celular o tableta) de notas sobre lo que estamos leyendo o escuchando.

La formulación por escrito de preguntas cuyas respuestas sean fragmentos del texto anterior.

La redacción de un resumen de no más de 3 líneas del contenido de las notas.

Diagramando la superficie

Para empezar a tomar notas debemos dividir la superficie de trabajo en 3 partes. Esto se hace de la siguiente forma.

El 20% inferior de la hoja se reserva para hacer un corto resumen.

El 80% superior se divide verticalmente dejando el 30% de la izquierda para las preguntas y el 70% para las notas propiamente dichas.

Por una cuestión de costumbre, para el método Cornell se utiliza un papel más largo que ancho. sin embargo, no hay nada que impida utilizar el formato horizontal adecuado a las pantallas

Método Cornell con LibreOffice. Este es el procedimiento.

El consejo que dan los especialistas es no hacer lo que nos enseñaron en el colegio. Nada de escribir todo lo que nos dice el orador de izquierda a derecha y de arriba para abajo. En caso de estar tomando apuntes de un libro, no seguir el ordenamiento establecido por el autor si no el que nos parezca el más adecuado para entender conceptos. También se desaconseja el agrupamiento de la información usando números o algún otro orden que implique jerarquía.

La mejor forma de agrupar las notas es:

Sentencias: Anotar con nuestras propias palabras lo que estamos leyendo o escuchando. En caso de estar escuchando no necesitamos escribir todas las palabras, bastará las suficientes para que el texto tenga sentido con el tiempo.

Párrafos: Las ideas relacionadas se agrupan con un encabezado o etiqueta que lo identifiquen.

Definiciones: Consisten en un título y una breve explicación de su significado.

Listas: Un título y una serie de oraciones resumidas cada una marcada con un asterisco.

Diagramas: Una representación gráfica de la idea que queremos anotar.

Una vez terminado esto formulamos preguntas cuyas respuestas sean los distintos bloques de notas y las anotamos en el lado izquierdo de la hoja. Cuando finalizamos esta parte escribimos un breve resumen del texto en la parte inferior.

Creando el soporte para tomar notas.

La forma más fácil de crear una hoja de notas Cornell es usando LibreOffice Word. El procedimiento es el siguiente:

Vamos a Formato➜Estilo de página.

Tomamos nota del ancho y alto de la página. Yo aprovecho para que la página se muestre en horizontal.

Creamos una tabla con Tabla➜Insertar Tabla. La tabla va a tener 1 columna y dos filas y seleccionamos estilo predeterminado.

Ahora tenemos que hacer cuentas. La hoja se divide horizontalmente en 80% para la parte superior y el 20% para la inferior. En nuestro caso la página mide 29,7 x 21 con un margen de 2 cm para cada lado. Esto nos da 20,56 cm para la columna superior y 5,14 cm para la inferior. Posamos el puntero sobre cada una de las filas y con el botón derecho pulsamos en Tamaño Altura de fila. Desmarcamos el cuadro de ajuste dinámico y ponemos las medidas elegidas. Es posible que tengas que reducir unos centímetros una de las medidas para que la tabla quede dentro de la página.

Posamos el puntero sobre la fila superior y con el botón derecho seleccionamos Dividir celdas. Dividimos la celda en 2 verticalmente.

Posamos el puntero en la columna de la izquierda y con el botón derecho elegimos Tamaño Anchura de columna. Elegimos el 30% del ancho. En nuestro caso.

Seleccionamos Formulario Cuadro de texto y marcamos cada una de las zonas con uno de ellos.

Exportamos el documento como PDF.

Ahora podemos escribir las notas usando el lector pdf de nuestra distribución. Para que no se pierdan los datos ingresados deberémos imprimir el documento, pero, seleccionando un archivo como destino. Si quieres agregar gráficos puedes abrir el documento con LibreOffice Draw y después volver a exportarlo como pdf.