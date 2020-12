MeshLab: prepara modelos 3D para su impresión con esta app

Meshlab es un software de procesamiento de malla 3D que está orientado a la gestión y procesamiento de este tipo de mallas de gran tamaño y no estructuradas. Incluye un completo repertorio de herramientas con las que poder editar tus diseños, reparar, inspeccionar, renderizar, y convertir.

Además, MeshLab es una herramienta portable, de código abierto, y extensible. Con ella te ayudará a procesar los modelos típicos que suelen ser grandes y que surgen de, por ejemplo, algunos escanéos 3D. Por ejemplo, podrías escalar un diseño 3D y ajustarlo a tus medidas para luego imprimirlo con tu impresora 3D en el tamaño adecuado (escala), etc.

MeshLab es sin duda un gran editor/reparador de ficheros STL, pero también es compatible con otros formatos de archivos. Por ejemplo, podrás trabajar con PLY, OFF, OBJ, 3DS, COLLADA, y PTX (además de STL que ya lo cité, por supuesto). Todos ellos pueden ser leídos por él. Mientras que para escribir y almacenar tus proyectos, es compatible con STL, PLY, OFF, OBJ, 3DS, COLLADA, VMRL y DXF. Por tanto, no tendrás demasiado problema en cuanto a compatibilidad.

Ya sabes que hay muchos modelos de impresoras 3D compatibles con tu distro GNU/Linux, como las RepRap, Lulzbot, etc.

Ya sabes que .STL (STereoLithography) es un formato que puede ser leído y editado por Meshlab, y que es uno de los más populares si trabajas con diseños 3D, ya que es el aceptado por muchos modelos de impresoras 3D. Básicamente es una versión simplificada de un CAD, con menos cantidad de información y con una geometría final sintetizada, resumida, optimizada, y reducida al mínimo posible.

Es decir, desaparecerían cosas que no interesan, como la textura de la figura, la estructura interna, los colores del acabado de la superficie, información del as propiedades físicas del material, etc. Solo se queda lo que realmente importa para estos casos de impresión 3D: la forma.

Más información y descargar Meshlab – Sitio web oficial