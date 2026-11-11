Mesa 26.3.0, la nueva versión del stack gráfico libre para Linux, ya está disponible. El lanzamiento incorpora la extensión VK_AMD_anti_lag en RADV, el controlador Vulkan de Mesa para tarjetas AMD, y mantiene el soporte de Vulkan 1.4 en los controladores incluidos. La rama 26.3 también declara compatibilidad con OpenGL 4.6 y acumula correcciones para numerosos juegos, según las notas de la versión.

No es una actualización pensada para instalarse sin mirar: quienes prioricen la estabilidad deberían esperar a Mesa 26.3.1, prevista en unas dos semanas. La rama anterior, la 26.2, recibirá además Mesa 26.2.7 esta misma semana como último parche de mantenimiento.

Qué cambia Mesa 26.3.0 para los jugadores de Linux

El cambio más visible para los usuarios de tarjetas AMD es la llegada de VK_AMD_anti_lag a RADV. Anti-Lag es una tecnología orientada a reducir la latencia entre una acción del jugador y su reflejo en pantalla; actúa cuando la CPU prepara fotogramas más rápido de lo que la GPU puede mostrarlos. Su efecto real depende de la carga gráfica y de que el juego o la capa de compatibilidad hagan uso de la extensión.

Mesa 26.3.0 también mantiene Vulkan 1.4 y OpenGL 4.6 como referencias del stack, aunque cada controlador expone las funciones que puede soportar. En el apartado de compatibilidad, la versión incluye arreglos para títulos que se ejecutan sobre GPU AMD e Intel, un punto relevante para quienes juegan en Linux con controladores AMD e Intel.

¿A quién afecta?

El impacto directo se concentra en usuarios de Linux con GPU AMD, que son los que pueden aprovechar RADV y la extensión Anti-Lag, y en quienes tienen gráficas Intel, donde la rama 26.3 suma mejoras y correcciones. También afecta a quienes dependen de los repositorios de su distribución, porque la actualización no llega a todos los equipos al mismo tiempo.

Cómo comprobar si tu equipo ya usa Mesa 26.3.0

La versión no se instala como una aplicación independiente: hay que mirar qué Mesa carga el sistema y qué versión de RADV está activa. Antes de dar por hecho que Anti-Lag funciona, conviene revisar si el juego concreto o su capa de compatibilidad reconocen la extensión.

Versión de RADV : comprobar que el sistema carga Mesa 26.3.0 o una versión que incluya la extensión.

: comprobar que el sistema carga Mesa 26.3.0 o una versión que incluya la extensión. Juego o capa : verificar que el título o la capa de compatibilidad reconocen Anti-Lag.

: verificar que el título o la capa de compatibilidad reconocen Anti-Lag. Estabilidad: si se busca evitar fallos, esperar a Mesa 26.3.1, prevista en unas dos semanas.

¿Cuándo llegará Mesa 26.3.1 y qué pasa con la rama anterior?

Los usuarios que no quieran asumir riesgos tienen una referencia temporal clara: Mesa 26.3.1 se espera en unas dos semanas y será la primera revisión de corrección de errores de la rama 26.3. Mientras tanto, la rama 26.2 recibirá Mesa 26.2.7 esta semana, el último mantenimiento previsto para esa serie. Es la opción más conservadora para equipos que ya funcionan bien y no necesitan las novedades.

La actualización deja una foto clara: Mesa 26.3.0 pone el foco en RADV, Vulkan 1.4 y las correcciones de juegos, pero no es la elección más conservadora. Quien quiera probar Anti-Lag tendrá que confirmar que su controlador y su juego lo admiten; quien prefiera estabilidad, tiene en 26.3.1 y en la rama 26.2.7 dos citas próximas.