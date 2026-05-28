Mesa 26.0.8 ya está disponible como la nueva actualización de mantenimiento de la rama estable 26.0 de esta popular colección de controladores gráficos de código abierto utilizada en Linux. Aunque no incorpora nuevas funciones destacadas, esta versión se centra en corregir errores, mejorar la compatibilidad con distintos juegos y aplicaciones, y ofrecer una experiencia más estable para usuarios de GPUs AMD, Intel, NVIDIA y otros fabricantes compatibles con el proyecto Mesa.

Mesa es una pieza fundamental del ecosistema gráfico en Linux, ya que proporciona implementaciones de OpenGL y Vulkan utilizadas por numerosas distribuciones. Desde su lanzamiento inicial en febrero, la serie 26.0 ha introducido importantes mejoras para diferentes controladores gráficos, especialmente en el ámbito del rendimiento Vulkan y el trazado de rayos en tarjetas Radeon. Ahora, con la llegada de la versión 26.0.8, los desarrolladores ponen el foco en la estabilidad antes de dar el salto definitivo a ramas más recientes.

Mesa 26.0.8 pone fin a la serie 26.0 con nuevas correcciones y mejoras de compatibilidad

Según han anunciado los responsables del proyecto, Mesa 26.0.8 es la última actualización planificada para la rama estable 26.0. A partir de ahora, los usuarios que quieran seguir recibiendo mejoras y correcciones deberán migrar a la serie Mesa 26.1, mientras que los más entusiastas pueden optar por las versiones de desarrollo de la futura rama 26.2.

Entre los cambios más destacados de esta actualización se encuentra una solución específica para problemas detectados en el controlador RADV de AMD al ejecutar Forza Horizon 6. También se han incorporado correcciones para el controlador Vulkan de PowerVR, varios ajustes relacionados con GLX en Windows y una solución para el controlador Intel ANV destinada a mejorar la compatibilidad con Dragon’s Dogma 2.

La actualización añade además compatibilidad con los cambios presentes en LLVM 23, evitando problemas de compilación en entornos que ya están adoptando esta nueva versión del compilador. Asimismo, se incluyen diversas correcciones para NVK, el controlador Vulkan de código abierto para tarjetas NVIDIA, junto con otros pequeños ajustes repartidos por diferentes componentes del proyecto.

Aunque se trata de una versión incremental, Mesa 26.0.8 resulta especialmente recomendable para quienes utilizan Linux como plataforma de juego o trabajo gráfico, ya que agrupa múltiples correcciones destinadas a mejorar la estabilidad general del sistema. Con este lanzamiento concluye oficialmente una rama que ha destacado por introducir importantes avances en Vulkan, optimizaciones para Radeon y mejoras en numerosos controladores gráficos de código abierto.