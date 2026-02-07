La llegada de Mesa 25.3.5 supone el último coletazo importante de la rama 25.3 antes de que la esperada serie 26.0 tome el relevo como nueva versión estable del stack gráfico. Aunque pueda parecer una actualización menor, estamos ante un punto de mantenimiento muy pulido que concentra un buen puñado de correcciones críticas pensadas para dar estabilidad máxima a quienes prefieren no vivir al filo de la navaja con las versiones más recientes.

Esta versión se centra en arreglar fallos, mejorar la fiabilidad de los drivers Vulkan (tanto en AMD como en Intel y Qualcomm), pulir aspectos de Vulkan Video, y añadir pequeñas correcciones en drivers más veteranos como R600. Además, se publica en un momento clave dentro del calendario de lanzamientos de Mesa, con un histórico de versiones muy activo que va encadenando ramas 23.x, 24.x y 25.x, y ya con las primeras candidatas de Mesa 26 rodando por ahí. Muchos de estos cambios remiten a nuevos drivers y ajustes en ramas previas que han ido allanando el camino.

Novedades clave de Mesa 25.3.5

La base de Mesa 25.3.5 está centrada en la estabilidad, pero eso no quiere decir que sea una actualización irrelevante. Entre las mejoras más notables están las relacionadas con Vulkan Video en los drivers RADV (AMD) e Intel ANV, así como múltiples arreglos de bugs distribuidos por varios drivers, incluyendo R600, TURNIP (Qualcomm Adreno) y NVK. En particular se recogen arreglos clave en RADV y soporte mejorado en códecs.

Tal y como detallan las notas y los anuncios de terceros, esta versión incorpora un «wide assortment of different fixes» para los drivers Vulkan de Intel y AMD, así como algún retoque para hardware Radeon antiguo. A ello se suman ajustes concretos en la forma de calcular tamaños de tiles para el códec de vídeo en RADV, correcciones de parámetros específicos como maxActiveReferencePictures en decodificación H.264 y una decisión bastante conservadora por parte del driver Intel ANV en lo referente a la codificación de vídeo con Vulkan; de hecho, al igual que en versiones previas como Mesa 25.2.6, se observa la tendencia a priorizar la estabilidad sobre la exposición temprana de funciones.

El resultado global es una versión que apunta de forma directa a quienes necesitan un entorno gráfico lo más estable posible, tanto en equipos de escritorio como en portátiles con GPU integrada, o en dispositivos que tiran de Qualcomm Adreno. Si vienes de 25.3.4 o anteriores dentro de la misma rama, tiene todo el sentido del mundo actualizar.

Cambios en RADV y Vulkan Video (AMD)

Una de las áreas más trabajadas en Mesa 25.3.5 es el soporte de Vulkan Video sobre RADV, el driver Vulkan para GPUs AMD dentro de Mesa. El texto original del anuncio comenta que ahora se utiliza un método «more reliable» para calcular los tamaños de tile, algo que resulta crucial para garantizar que la decodificación de vídeo funcione sin artefactos ni bloqueos extraños.

Este cambio responde a problemas detectados en el cálculo previo de esos tiles, que podían provocar errores en la reproducción de vídeo acelerada por GPU en determinadas combinaciones de hardware y códec. Al pasarse a un esquema más robusto de cálculo, se minimizan los riesgos de lecturas fuera de rango, corrupción de memoria o fallos sutiles que luego se traducen en glitches en el vídeo.

Además, se menciona de forma específica una corrección relacionada con maxActiveReferencePictures en la decodificación H.264 dentro del código de Vulkan Video de RADV. En códecs como H.264, la cantidad de imágenes de referencia simultáneamente activas es un parámetro clave para el correcto funcionamiento de la decodificación: si se gestiona mal, puede haber frames perdidos, tirones o incluso cuelgues del proceso.

Con estos ajustes, Mesa 25.3.5 apunta de manera directa a mejorar la experiencia de quienes utilizan Linux como plataforma multimedia y confían en la aceleración por GPU para reproducir contenidos H.264. No es un cambio vistoso a nivel de interfaz, pero sí muy importante de cara a la estabilidad en el día a día.

Intel ANV y la desactivación de la codificación de vídeo

En el lado de Intel, las notas destacan un movimiento llamativo: el driver Intel ANV deshabilita la codificación de vídeo vía Vulkan Video para las generaciones de hardware más recientes, al menos de forma temporal. Concretamente, se habla de Meteor Lake, las GPUs discretas Alchemist (Arc) y hardware aún más nuevo.

El motivo principal es que la implementación de Vulkan Video encode no ha sido suficientemente probada en esas plataformas. En lugar de exponer una funcionalidad potencialmente inestable a los usuarios, el equipo de Mesa ha optado por ocultarla hasta que esté mejor testeada y pulida. Es una decisión conservadora, pero muy sensata si lo que se busca es dar confianza a los administradores de sistemas y a usuarios avanzados; recuerde que recientemente se discutieron cambios relacionados con un parche muy importante para el driver Intel que también priorizaba la fiabilidad.

Esto quiere decir que, si tienes un portátil o sobremesa con Intel Meteor Lake o una GPU Arc y dependes de Mesa, en la versión 25.3.5 no verás disponible la parte de encode de Vulkan Video, aunque sí podrás aprovechar el resto de capacidades del driver ANV. Esta medida no afecta a la decodificación ni al uso «normal» de Vulkan para juegos y aplicaciones 3D.

Más allá de esta desactivación, también se integran varias correcciones de bugs en el driver ANV que no se detallan una a una en el resumen, pero que forman parte de ese «variety of other random bug fixes» mencionado. En la práctica, podemos esperar una mejora en estabilidad y en el cumplimiento estricto de la especificación Vulkan, lo que reduce el riesgo de crashes en juegos punteros o en benchmarks exigentes.

Mejoras generales en los drivers RADV y ANV

Además de los cambios concretos en Vulkan Video, el lanzamiento de Mesa 25.3.5 incluye un buen puñado de arreglos generales en los drivers Vulkan de AMD (RADV) e Intel (ANV). El anuncio habla de «a variety of other random bug fixes», que normalmente cubren desde pequeños fallos de validación hasta correcciones de regresiones introducidas en versiones anteriores.

En RADV, este tipo de correcciones suelen tener que ver con títulos concretos de juegos o aplicaciones que exhiben comportamientos raros (cuelgues, errores visuales, problemas de sincronización, etc.). Muchas veces, estas correcciones se documentan como patches específicos para algunos motores gráficos o para ciertas extensiones de Vulkan utilizadas de forma intensiva en juegos AAA.

En ANV, el enfoque es similar: reforzar el cumplimiento con la especificación Vulkan y garantizar que las optimizaciones de rendimiento no rompan nada. Es frecuente ver parches que evitan contentions de memoria, ajustes en el manejo de pipelines gráficos complejos o pequeñas optimizaciones que reducen el overhead del driver en determinadas situaciones.

La suma de todas estas pequeñas piezas convierte a 25.3.5 en una actualización clave para cualquier usuario que juegue en Linux con GPU AMD o Intel modernas, incluso aunque no le preocupe especialmente la parte de vídeo. A menudo, una simple corrección de sincronización puede marcar la diferencia entre un juego perfectamente estable y un infierno de cuelgues esporádicos.

Soporte para hardware antiguo: driver R600

Aunque buena parte del foco mediático cae sobre Vulkan y los GPUs actuales, esta versión también dedica atención a un viejo conocido: el driver R600 de Gallium3D. Este driver cubre las antiguas tarjetas AMD/ATI Radeon HD 2000 hasta HD 6000, hardware que sigue presente en muchos equipos reciclados, PCs secundarios o estaciones de trabajo veteranas.

Las notas indican que Mesa 25.3.5 integra «a few fixes» para ese driver, lo que significa que se siguen corrigiendo problemas puntuales incluso en hardware de hace más de una década. Esto refleja bastante bien la filosofía de Mesa: no abandonar del todo a los usuarios de GPUs antiguas, aunque evidentemente el grueso del desarrollo se centre en hardware moderno y en APIs como Vulkan.

En la práctica, estos arreglos pueden suponer que una distro reciente con Mesa actualizado continúe dando bajo nivel de incidencias en equipos con tarjetas Radeon HD antiguas, ya sea para tareas de escritorio, reproducción de vídeo o incluso juegos ligeros. No es un salto revolucionario, pero se agradece que la compatibilidad no se rompa de un día para otro.

TURNIP (Qualcomm Adreno), NVK y otros drivers

Mesa 25.3.5 también trae novedades para el ecosistema móvil y para el soporte de GPUs NVIDIA a través de drivers open source. En concreto, se mencionan varias correcciones en el driver TURNIP, responsable del soporte Vulkan para GPUs Qualcomm Adreno, muy habituales en teléfonos y algunos dispositivos ARM.

Este tipo de actualizaciones apuntan sobre todo a mejorar la estabilidad en sistemas basados en SoCs Qualcomm, que pueden estar ejecutando Linux convencional, Android u otras variantes. TURNIP ha ganado peso en los últimos años como alternativa open source potente para Vulkan en móviles, y cada bug corregido ayuda a que la experiencia sea menos dependiente de drivers propietarios.

Por otro lado, se habla de «a few NVK fixes», es decir, unos cuantos ajustes en NVK, el driver Vulkan open source para GPU NVIDIA dentro de Mesa que todavía se considera relativamente joven y en constante evolución. Estos arreglos suelen ir en la línea de mejorar compatibilidad con juegos y benchmarks, así como de cubrir huecos en la implementación de la API.

En conjunto, estas correcciones en TURNIP, NVK y otros drivers menores redondean el lanzamiento para que Mesa 25.3.5 no sea solo una actualización centrada en PC clásico, sino también en dispositivos ARM, portátiles ligeros y otras plataformas donde el soporte gráfico abierto es especialmente crítico.

Mesa 25.3.5 como parte de un ecosistema en movimiento

El lanzamiento de Mesa 25.3.5 no llega solo, sino acompañado y mencionado en contextos más amplios del ecosistema Linux. Algunas recopilaciones de noticias, como los resúmenes semanales tipo «Weekly Roundup» de medios especializados, suelen agruparlo junto a lanzamientos de otros proyectos clave como GParted, Transmission, GStreamer, OpenSSL, Proton, VirtualBox, Calibre, Tails, Linux Lite, Shotcut o TigerVNC.

Que Mesa aparezca en estas listas refleja su enorme importancia dentro del stack gráfico de Linux: casi cualquier distro moderna se apoya en sus drivers y en su implementación de OpenGL/Vulkan para acelerar escritorio, juegos y multimedia. Un simple «bug fix release» de Mesa puede tener un impacto mucho mayor que nuevas características de proyectos más pequeños.

Como complemento, el entorno de comunicación alrededor de Mesa incluye noticias breves en la web oficial, listas de correo para los anuncios de lanzamiento y actividad en redes sociales donde a veces se difunden las novedades. Si JavaScript está desactivado en el navegador, algunas de estas plataformas incluso te avisan de que actives JS o uses un navegador compatible, lo que deja ver la importancia que tiene hoy la web dinámica incluso en proyectos tan técnicos.

Por qué actualizar a Mesa 25.3.5

Si ya estás en la rama 25.3 de Mesa, la respuesta rápida es que tiene todo el sentido del mundo actualizar. Esta versión no rompe compatibilidades, no introduce cambios drásticos en APIs y se limita a corregir fallos, reducir riesgos y afinar comportamientos en drivers clave.

Quienes utilizan GPUs AMD con RADV se benefician de mejoras concretas en Vulkan Video y de correcciones generales que afectan tanto a juegos como a aplicaciones 3D. Los usuarios de Intel con ANV ven cómo se prioriza su estabilidad, aunque eso suponga renunciar temporalmente a la codificación de vídeo Vulkan en las plataformas más nuevas, hasta que esté todo más que probado.

Los propietarios de hardware antiguo Radeon HD 2000-6000 siguen recibiendo pequeños mimos a través del driver R600, mientras que los dispositivos con Qualcomm Adreno y las GPUs NVIDIA que tiran de NVK también notan un entorno un poco más robusto. El conjunto hace de 25.3.5 una actualización muy recomendable en casi cualquier escenario.

Además, teniendo en cuenta que Mesa 26.0 está a la vuelta de la esquina, mantenerse al día dentro de la rama 25.3 ayuda a que el salto a la próxima serie estable sea mucho más suave y predecible, sin arrastrar bugs viejos que ya están resueltos en el último punto de mantenimiento.

Con todo lo anterior sobre la mesa, se puede decir que Mesa 25.3.5 cierra con buen sabor de boca la etapa final de la rama 25.3: consolida el soporte para Vulkan Video en AMD, adopta una postura prudente con la codificación en Intel ANV, cuida a los usuarios de hardware antiguo mediante R600 y continúa puliendo drivers como TURNIP y NVK, todo ello enmarcado en un ciclo de lanzamientos frenético que prepara el terreno para Mesa 26.0 sin descuidar, ni un momento, la estabilidad del presente.