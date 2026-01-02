Mesa 25.3.3 llega como una de esas actualizaciones que, sin hacer demasiado ruido, marcan la diferencia en el día a día de quienes juegan o trabajan con gráficos en Linux. Aunque se trata de un lanzamiento centrado en correcciones y estabilidad, se apoya sobre una base muy potente: toda la serie Mesa 25.3, que introdujo cambios importantes en Vulkan, OpenGL, controladores Gallium y soporte de hardware. Si usas Linux para jugar, desarrollar o ejecutar aplicaciones 3D, esta versión te interesa más de lo que parece a primera vista.

Esta entrega combina por un lado los grandes saltos funcionales de Mesa 25.3 y, por otro, el enfoque conservador de un punto de mantenimiento como Mesa 25.3.3, pensado para pulir errores, afinar el rendimiento y reforzar la compatibilidad. En este artículo repasamos a fondo qué aporta la serie 25.3 y qué corrige específicamente la versión 25.3.3: desde nuevas extensiones Vulkan y soporte avanzado de OpenGL 4.6 y Vulkan 1.4, hasta arreglos muy concretos que evitan cuelgues, fugas de memoria o fallos gráficos en juegos y aplicaciones reales.

Novedades generales de Mesa 25.3.3

La versión Mesa 25.3.3 se publica como un lanzamiento de mantenimiento de la rama 25.3, centrado en solucionar errores detectados desde la salida de Mesa 25.3.2. No introduce grandes características nuevas, sino que depura lo ya existente para que el conjunto sea más estable, fiable y consistente en distintas combinaciones de hardware y software.

En términos de API, Mesa 25.3.3 sigue ofreciendo una implementación completa de OpenGL 4.6, aunque el número de versión que reporta cada contexto depende del driver concreto y del tipo de contexto (core o de compatibilidad). Algunos controladores no cumplen todos los requisitos de OpenGL 4.6 y, por tanto, pueden anunciar una versión algo inferior, especialmente en contextos de compatibilidad. Además, el contexto con OpenGL 4.6 solo se expone cuando se solicita explícitamente al crearlo, lo que da algo más de control a las aplicaciones y evita sorpresas en software antiguo.

En el lado de Vulkan, Mesa 25.3.3 implementa la API Vulkan 1.4, de nuevo condicionada por cada driver. El valor devuelto en el campo apiVersion de VkPhysicalDeviceProperties puede ser distinto según el controlador en uso: algunos alcanzan Vulkan 1.4, otros se quedan en 1.3 o 1.2, pero toda la infraestructura común de Mesa ya está preparada para esta versión moderna de la API. Esta capacidad se complementa con extensiones y funciones añadidas en la rama 25.3, de las que hablaremos más adelante.

Correcciones de errores y mejoras internas en Mesa 25.3.3

Uno de los problemas solucionados afecta al controlador iris (OpenGL para GPUs Intel modernas) con la extensión GL_ARB_texture_cube_map, que provocaba reflejos incorrectos en títulos antiguos como Unreal Tournament 2004. Este tipo de bugs, aunque parezcan menores por impactar en juegos veteranos, sigue siendo importante para quienes reutilizan hardware o mantienen bibliotecas de juegos clásicas.

También se aborda un fallo crítico relacionado con Ghost of Tsushima, donde se producían errores de memoria (page faults) bajo ciertas condiciones. Este tipo de problemas pueden traducirse en cierres inesperados, cuelgues o incluso efectos colaterales en el sistema, por lo que su corrección es clave para quienes utilizan Mesa y Proton/Steam Play con títulos AAA recientes.

En el ámbito de la compilación, Mesa 25.3.3 soluciona un bloqueo en la construcción del driver Gallium Ethos en sistemas de 32 bits, lo que devolvía coherencia a un entorno que, aunque minoritario, sigue existiendo en ciertos dispositivos y entornos embebidos. Además, se corrige un fallo en el controlador v3d (usado entre otros en Raspberry Pi) cuando se deshabilitaba ENABLE_SHADER_CACHE pero el código accedía igualmente al disco_cache, una incoherencia que podía hacer fallar la compilación o generar comportamientos indeterminados.

Otros ajustes destacados incluyen la corrección de fallos en los tests automáticos es1-ABI-check y es2-ABI-check, que verifican la compatibilidad binaria de las implementaciones OpenGL ES 1 y 2. Que estas pruebas funcionen correctamente es clave para asegurar que futuras actualizaciones no rompan aplicaciones existentes sin darse cuenta.

En la parte de drivers Vulkan aparece un problema particularmente delicado: la fragmentación de memoria de GPU en dispositivos con poca RAM cuando se activaba el sistema de “slab” en ANV (driver Vulkan de Intel). En entornos de memoria ajustada, esto llevaba a una utilización ineficiente de la memoria gráfica y potenciales problemas de estabilidad; la corrección introduce una gestión más cuidadosa de los recursos.

También se aborda un bug muy serio relacionado con la extensión GL_AMD_framebuffer_multisample_advanced, que podía llegar a congelar todo el sistema. Este tipo de fallo no afecta solo al juego o aplicación concreta, sino al escritorio completo, por lo que se consideran de máxima prioridad y se han resuelto en esta versión.

Por último, se corrige un error en el controlador panvk (Vulkan para cierta familia de GPUs Arm) relacionado con el manejo de FAU en cómputo (fau compute), que podía provocar resultados incorrectos o inestables en cargas de trabajo compute sobre estas GPUs. Aunque este tipo de drivers se usan mucho en sistemas integrados, cualquier fallo a nivel de shaders compute puede impactar en juegos, aplicaciones científicas o de IA.

Seguimiento de cambios y contribuciones en Mesa 25.3.3

La versión 25.3.3 llega acompañada por la habitual lista de cambios agrupados por autor, donde se refleja cómo decenas de desarrolladores van puliendo el proyecto con pequeños parches. Aunque muchos de esos commits parezcan triviales (por ejemplo, cambios en .pick_status.json para marcar parches como backportados), en realidad forman parte de la maquinaria que mantiene estable la rama.

Nombres como Ahmed Hesham, Alyssa Rosenzweig, Boris Brezillon, Dylan Baker, Emma Anholt, Georg Lehmann o Samuel Pitoiset firman desde actualizaciones de documentación (como la inclusión de checksums para versiones anteriores) hasta ajustes internos de drivers. En particular, varios parches de Dylan Baker actualizan los ficheros .pick_status.json, que indican qué commits se han ido trasladando desde la rama principal a la rama estable 25.3.x, incluyendo marcas explícitas de que ciertos cambios ya han sido incorporados.

Otros colaboradores, como Lucas Stach, Marek Olšák, Tapani Pälli o Yuxuan Shui, participan en parches dispersos que afectan a diferentes controladores y subsistemas. Aunque el listado simplificado de esta versión no detalla cada cambio uno por uno, sí deja claro el carácter colectivo y continuo del mantenimiento de Mesa: cada lanzamiento puntual es la suma de muchas contribuciones pequeñas que, en conjunto, sostienen la calidad del proyecto.

Impacto en juegos y experiencia con Proton

Un punto clave de la serie 25.3 y sus posteriores parches, incluida 25.3.3, es la mejora real y visible en juegos concretos. No se trata solo de benchmarks sintéticos: se han abordado problemas que afectaban a títulos muy populares y recientes.

La lista de juegos beneficiados incluye nombres como Indiana Jones y el Gran Círculo, Hades 2, Dying Light, Baldur’s Gate 3, Cyberpunk 2077 o Shadow of the Tomb Raider, donde se han corregido bugs de renderizado, fallos de compatibilidad o pequeñas inestabilidades que empañaban la experiencia. A esto se suman muchos otros títulos: desde grandes superproducciones como Horizon Forbidden West Complete Edition, Assassin’s Creed Valhalla, Final Fantasy XVI o Red Dead Redemption 2, hasta juegos de culto como Hollow Knight: Silksong o The Witcher 3.

La lista se amplía aún más con Penumbra: Overture, Borderlands 4, Resident Evil 4: Separate Ways, Doom: The Dark Ages, Endless Legend 2, No Man’s Sky, Age of Wonders 4, Call of the Wild: The Angler, Elite Dangerous, Midnight Club 3, Dragon Age: The Veilguard, Ratchet & Clank, Counter‑Strike 2, Ghost of Tsushima, Like a Dragon: Infinite Wealth y otros muchos. En la mayoría de estos casos, los cambios se traducen en menos artefactos visuales, menos cuelgues, mejor rendimiento sostenido o una reducción del stuttering provocado por compilación de shaders en caliente.

Para quienes juegan vía Proton/Steam Play, la serie 25.3 ha sido especialmente positiva: se han aplicado correcciones específicas en ANV (Intel) para títulos Direct3D ejecutados sobre Vulkan, reduciendo glitches y fallos molestos. Junto con las optimizaciones en RADV y los avances en NVK, esto hace que el combo Linux + Proton siga ganando terreno como plataforma de juego viable frente a Windows, especialmente en equipos con GPUs de Intel, AMD y NVIDIA soportadas por Mesa.

Mirando el conjunto, la serie Mesa 25.3 y su actualización 25.3.3 representan una combinación muy potente: por un lado, grandes saltos en extensiones Vulkan, mejoras en OpenGL, nuevos controladores Gallium, soporte ampliado de hardware y herramientas avanzadas para desarrolladores; por otro, una capa sólida de correcciones de errores que se notan directamente en juegos como Ghost of Tsushima o Unreal Tournament 2004, así como en el comportamiento general de drivers como ANV, RADV, NVK, PanVK, v3d, Panfrost o PVR. Todo ello mantiene a Mesa como pieza central de la pila gráfica de Linux, con un desarrollo vivo, colaborativo y claramente orientado a que jugar y trabajar con gráficos en este sistema operativo sea cada vez menos una aventura y más una experiencia cómoda y fluida.