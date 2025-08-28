La serie 25.1 de Mesa se despide con el lanzamiento de Mesa 25.1.9, el último parche de mantenimiento antes de clausurar oficialmente esta rama. La publicación corre a cargo del responsable de lanzamientos Eric Engestrom y apunta a estabilizar los controladores gráficos más usados en Linux.

Este cierre de ciclo llega con una colección de correcciones retroportadas que afectan a componentes de AMD y de Intel, con especial foco en vídeo y en la fiabilidad de las rutas Vulkan. No hay cambios drásticos de funcionalidad, pero sí ajustes que pulen compatibilidad y rendimiento en situaciones concretas.

Novedades más destacadas de Mesa 25.1.9

Entre los cambios que llegan con esta entrega, sobresalen arreglos en la pila de vídeo de AMD, ajustes de capacidades en RADV y mejoras en el controlador Intel ANV. A continuación, el detalle por áreas.

El equipo ha retroportado varias correcciones relacionadas con la aceleración de vídeo en RadeonSI y el bloque VCN, enfocadas a mejorar la compatibilidad con distintos firmwares y formatos. Estas mejoras apuntan a HEVC y AV1, dos códecs especialmente sensibles a diferencias de hardware.

Se corrige la codificación HEVC cuando el sistema utiliza firmware antiguo en GPUs AMD con VCN.

cuando el sistema utiliza firmware antiguo en GPUs AMD con VCN. Se habilita un apaño para la decodificación AV1 tanto en la vía RadeonSI VA como en RADV Vulkan Video, específicamente para GPUs AMD de la familia GFX1153.

tanto en la vía RadeonSI VA como en RADV Vulkan Video, específicamente para GPUs AMD de la familia GFX1153. Se incluyen otros ajustes menores de estabilidad en el subsistema de vídeo.

En el controlador Vulkan para AMD, RADV, se limita la exposición de la capacidad de ray tracing indirecto a hardware GFX7 o superior. Esta decisión alinea las capacidades anunciadas por el driver con el soporte real de las GPUs, evitando rutas que puedan resultar problemáticas en generaciones anteriores.

Fin de la rama 25.1 y continuidad del ciclo

Con Mesa 25.1.9 se da por cerrada la rama 25.1 tras un último conjunto de backports. A partir de ahora, la línea estable pasa a ser la 25.2, mientras que la versión 25.3 continúa en desarrollo como la próxima candidata a estable en el ciclo de Mesa.

Para quienes necesiten el detalle fino de cada commit, el equipo ha publicado el anuncio de lanzamiento con la lista completa de cambios, donde se documentan todas las correcciones integradas en esta versión de mantenimiento.

Mesa 25.1.9 deja la serie 25.1 en un estado más pulido al resolver incidencias en vídeo de AMD, ajustar capacidades en RADV y afinar el controlador Intel ANV, a la vez que marca la transición natural hacia las ramas activas del proyecto.