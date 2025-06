Mesa 25.1.4 ya está disponible como la última actualización de esta popular colección de controladores gráficos de código abierto para Linux, centrada en OpenGL y Vulkan. Este lanzamiento pone el foco en resolver diversos fallos y errores identificados tras la versión 25.1.3, reafirmando el compromiso del proyecto con la estabilidad y el rendimiento.

A lo largo de las últimas semanas, el equipo de desarrollo de Mesa ha trabajado en pulir múltiples aspectos de sus controladores, especialmente para usuarios de tarjetas Intel y Radeon, aunque también se han incorporado correcciones para otros drivers como Raspberry Pi (V3D), Arm Panfrost y Zink (OpenGL sobre Vulkan). Muchos usuarios esperaban estas mejoras, sobre todo después del lanzamiento de emergencia anterior.

Principales correcciones incluidas en Mesa 25.1.4

Implementación correcta de vkGetPhysicalDeviceImageFormatProperties2 en situaciones específicas de VK_FORMAT_G8_B8R8_2PLANE_420_UNORM combinadas con VK_IMAGE_CREATE_EXTENDED_USAGE_BIT.

en situaciones específicas de VK_FORMAT_G8_B8R8_2PLANE_420_UNORM combinadas con VK_IMAGE_CREATE_EXTENDED_USAGE_BIT. Correcciones en drivers Intel ANV y BMG para solucionar patrones extraños en el terreno de juegos como ‘Heroes of Valor’ y colores indebidos en ‘The Last of Us Part II Remastered’.

para solucionar patrones extraños en el terreno de juegos como ‘Heroes of Valor’ y colores indebidos en ‘The Last of Us Part II Remastered’. Solución de errores críticos en Radeonsi y Rusticl , como bloqueos o afirmaciones erróneas en tareas de compilación y shaders.

, como bloqueos o afirmaciones erróneas en tareas de compilación y shaders. Mejor compatibilidad de drivers nuevos que antes fallaban al ejecutarse con algunas aplicaciones Flatpak.

que antes fallaban al ejecutarse con algunas aplicaciones Flatpak. Parcheo de problemas visuales en títulos como ‘Oddworld: Stranger’s Wrath’ y ‘Civilization VII’, además de el registro de errores específicos en la grabación de partidas en Steam sobre hardware Intel.

en títulos como ‘Oddworld: Stranger’s Wrath’ y ‘Civilization VII’, además de el registro de errores específicos en la grabación de partidas en Steam sobre hardware Intel. Prevención de caídas en Raspberry Pi 5 cuando no hay monitor conectado y solución de fallos al construir con LLVM21.

Mejoras técnicas y compatibilidad de Mesa 25.1.4

En cuanto a las tecnologías soportadas, Mesa 25.1.4 implementa la API OpenGL 4.6 y Vulkan 1.4. Sin embargo, la compatibilidad con cada API varía según el controlador utilizado, dado que algunos drivers no soportan todas las funcionalidades requeridas por OpenGL 4.6. En Vulkan, esto dependerá también de los detalles del hardware y el software empleado.

El ciclo de desarrollo ha contado con la participación de numerosos colaboradores que han aportado desde arreglos menores y actualizaciones para mejorar las compatibilidades hasta la optimización interna de los controladores. Figuras como Eric Engestrom, Karol Herbst, Samuel Pitoiset, Lionel Landwerlin y muchos otros aparecen destacados entre los autores de los cambios, reforzando la naturaleza comunitaria del proyecto.

Calendario de próximos lanzamientos y soporte

El equipo de Mesa mantiene un calendario transparente para las siguientes versiones de la serie 25.1.x y la futura 25.2, lo que permite a usuarios y empresas planificar actualizaciones o deploys en entornos de producción con mayor seguridad. Se prevé que la serie 25.1 continúe recibiendo parches hasta finales de agosto de 2025, cuando está programada la última actualización de mantenimiento de la rama.

Impacto en juegos y aplicaciones

Entre los problemas solucionados, destacan aquellos que afectaban directamente a la experiencia de usuario en videojuegos populares y aplicaciones gráficas. Se han resuelto fallos que provocaban colores anómalos, bloqueos o errores de sombreado en títulos como ‘The Last of Us Part II Remastered’, ‘Oddworld: Stranger’s Wrath’ y ‘Civilization VII’, así como dificultades con la ejecución de ciertas apps distribuidas vía Flatpak.

Para los usuarios de hardware específico, como Raspberry Pi o dispositivos ARM, también hay pequeñas, pero importantes, correcciones que mejoran la estabilidad global del stack gráfico bajo Linux.

Este lanzamiento continúa demostrando el compromiso del proyecto con la fiabilidad, el soporte de los estándares gráficos y la compatibilidad con los últimos juegos y aplicaciones en el ecosistema Linux. El desarrollo sigue siendo muy activo, con la comunidad implicada en mantener el ritmo de parches y mejoras constantes, lo que ayuda a prevenir problemas con futuras actualizaciones del sistema y programas.