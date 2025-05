La llegada de DOOM: The Dark Ages ha supuesto un hito importante no solo para quienes esperan con ganas la nueva entrega, sino también para la comunidad de usuarios de Linux con tarjetas gráficas AMD. Una serie de problemas de compatibilidad habían puesto en jaque la posibilidad de disfrutar del título mediante Steam y Proton en sistemas abiertos, pero Mesa 25.0.6 ha llegado para poner las cosas en su sitio.

Este parche llega justo a tiempo para corregir fallos y bloqueos críticos que impedían ejecutar el juego correctamente en configuraciones con GPU AMD, especialmente en arquitecturas RDNA2, RDNA3 y RDNA4.

Mesa 25.0.6, actualización clave para usuarios de AMD y Linux

Uno de los problemas más destacados detectados era que, con versiones previas de Mesa, DOOM: The Dark Ages podía bloquearse, no mostrar gráficos o no arrancar debido a la gestión atípica de memoria y recursos del motor del juego. Para solventarlo, los desarrolladores introdujeron parámetros y correcciones específicas en RADV (el driver Vulkan libre para AMD), como la opción radv_force_64k_sparse_alignment y otros ajustes automáticos que ahora están activados por defecto cuando se detecta este título.

Actualizar a Mesa 25.0.6 resulta esencial para los jugadores que quieran enfrentarse al nuevo DOOM en el día de lanzamiento. Además, las siguientes revisiones (25.0.7 y 25.1.1) continúan solucionando problemas menores y mejorando la experiencia para quienes dispongan de ramas más recientes del driver gráfico.

Requisitos y recomendaciones para disfrutar de DOOM: The Dark Ages

Tener instalada la versión Mesa 25.0.6 o superior . De lo contrario, pueden aparecer errores como pantallas negras, cierres inesperados o fallos durante la inicialización del motor.

. De lo contrario, pueden aparecer errores como pantallas negras, cierres inesperados o fallos durante la inicialización del motor. Usuarios de Steam Deck en modo Linux y equipos con Windows también deben actualizar a los últimos drivers. En el caso de la plataforma de Microsoft, solo a partir de Adrenalin Edition 25.5.1 de AMD se evitan estos conflictos.

y equipos con Windows también deben actualizar a los últimos drivers. En el caso de la plataforma de Microsoft, de AMD se evitan estos conflictos. La sincronización entre los desarrolladores del juego y del driver ha sido crucial para evitar que los propietarios de hardware AMD quedaran excluidos del estreno.

Este caso marca un precedente en 2025, al ser uno de los primeros grandes lanzamientos en exigir versiones de drivers actualizadas tanto para Windows como para Linux. La colaboración continua entre fabricantes de hardware y equipos responsables del software gráfico resulta vital para garantizar la compatibilidad y el buen funcionamiento de los títulos más recientes.

Para quienes tengan sistemas Linux o GPUs AMD y quieran jugar a DOOM: The Dark Ages sin problemas, mantener actualizado el software de drivers es fundamental para asegurar una experiencia fluida y sin inconvenientes desde el inicio.