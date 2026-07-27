Meron es un nuevo cliente de correo electrónico de código abierto que apuesta por ofrecer una experiencia más moderna y organizada en Linux. Desarrollado con Rust y distribuido bajo licencia AGPL-3.0, combina correo electrónico y fuentes RSS en una única aplicación, utilizando una interfaz inspirada en las aplicaciones de mensajería y un sistema de organización mediante tableros Kanban.

A diferencia de muchos clientes tradicionales, Meron adopta un enfoque local-first: los mensajes permanecen almacenados en el dispositivo del usuario y las credenciales se guardan de forma segura en el llavero del sistema, sin depender de servidores externos.

Meron quiere reinventar el correo electrónico en Linux

Uno de los aspectos más llamativos de Meron es su interfaz. Los correos se muestran como conversaciones similares a un chat, facilitando el seguimiento de los hilos de mensajes. Además, incorpora una bandeja de entrada unificada para gestionar varias cuentas IMAP desde un único lugar y permite organizar el trabajo mediante un tablero Kanban.

El cliente también integra un lector de fuentes RSS y Atom, permitiendo consultar noticias y blogs sin abandonar la aplicación. De este modo, correo electrónico y contenido web pueden gestionarse desde una única interfaz.

En el apartado de la seguridad, Meron ofrece autenticación mediante OAuth para servicios compatibles, configuración automática de cuentas IMAP y SMTP, almacenamiento local cifrado mediante SQLCipher y utilización del llavero del sistema operativo para proteger las credenciales de acceso.

Otro de sus puntos fuertes es la gestión de archivos adjuntos. La aplicación crea automáticamente una galería con todas las imágenes, documentos y otros archivos intercambiados en una conversación, facilitando encontrarlos sin tener que revisar manualmente todo el historial de mensajes.

Meron está desarrollado con tecnologías multiplataforma y ya ofrece versiones para Linux en formato AppImage, Snap, Flatpak y archivo comprimido, además de ediciones para Windows, macOS, Android e iOS. Gracias a su combinación de interfaz moderna, funciones de productividad y filosofía de código abierto, se presenta como una interesante alternativa para quienes buscan renovar su experiencia con el correo electrónico en Linux.