El pasado 22 de junio, Valve abrió por fin las reservas de la Steam Machine. Se presentó a finales de 2025 y planeaban lanzará a principios de este año, pero se encontraron con un problema gravísimo: ese RAMpocalipsis con el que se define el aumento de precios de los componentes por culpa de la IA. Según fuentes cercanas a Valve, la compañía pretendía vender su Steam Machine por unos 750$, pero finalmente terminó superando los 1000.

Son muchos los que dicen directamente que la Steam Machine no merece la pena, pero aquí vamos a tratar de arrojar algo de luz a esas afirmaciones. Porque sí, puede tener sentido en un contexto en el que los componentes son todo lo caros que podían llegar a ser (aunque las previsiones no son nada optimistas para el futuro). Ahora bien: ¿merece la pena para tí? Aquí intentaremos responder a esa pregunta.

Una «Steam Machine» más potente por 71$ menos

Los problemas con el precio vienen de dos frentes. El primero de ellos ya lo hemos mencionado, y es el RAMpocalipsis. El segundo es algo publicado en medios como YouTube, donde gente que se dice especialista (no digo que no lo sean) asegura que han conseguido montarse un PC equivalente por 71$ menos. De hecho, con una gráfica algo mejor, por lo que, según estas fuentes, puedes obtener mejor hardware por menos dinero. Y aquí se terminaría la polémica.

Lo que ha hecho más daño ha sido pensar que la Steam Machine valdría como una Deck o incluso menos, ya que no incluye mandos y ni pantalla. Eso y lo del RAMpocalipsis, que también le ha dolido a Valve. La compañía no puede permitirse el lujo de vender a pérdidas como Microsoft y Sony, ya que podríamos comprar una Machine a precio de saldo y luego usarla como un PC. Valve no tiene manera de asegurarse de que vayamos a usar su «máquina» para algo que le aporte beneficios, y por eso tienen que venderla por lo que cuesta.

Y su precio, en el momento actual, no es TAN loco.

Tamaño, ruido, temperatura y revisiones de otros medios

El tamaño reducido, la temperatura, el ruido y todo lo que ha conseguido Valve no se consigue con esos 71$ menos. Cuando uno se monta un PC, éste va a tener una caja grande y ruidosa, lo que no es la mejor opción para un salón. The Verge intentó hacer algo como la Steam Machine, con su forma, tamaño, etc, y, según cuentan, terminó costándoles más (1269$). Por otra parte, TechRadar llegó a la misma conclusión, pero también a otra más barata (940$) que usaba una gráfica integrada que no era equivalente.

En cuanto a la potencia, hay opiniones de todo tipo. Entre ellas, que una PS5 saca más FPS a la misma resolución, pero una parte de la comunidad destaca que, a pesar de ser cierto lo de los FPS, no deja de serlo que la PS5 usa reescalado y la Machine una resolución real.

Cuándo está claro que no merece la pena

El precio duele, eso no se puede negar, y menos teniendo en cuenta lo que esperábamos. Pero la situación actual con los componentes es la que es. En cualquier caso, hay un motivo por el que algunas personas deberían olvidarse de una Steam Machine: el de algo más potente por menos dinero. Pero sumado a algo más.

71$ es un precio que se puede pagar si alguien no quiere calentarse la cabeza buscando y montando. Para el que le guste hacerlo como parte del hobby, 71$ sí es dinero. Además, según esta teoría, el hardware será un poco mejor.

También hay que destacar el tamaño y el ruido. Si no es importante, adelante con la no-steam-machine.

Creo que tampoco merece la pena si se busca algo más potente. La consola de Valve promete mover todo lo que hay en Steam, pero no a la mejor resolución ni los FPS más altos posibles. Para el tipo de usuario que busque rendimiento, bueno, creo que yo no les voy a descubrir nada en este sentido.

Cuándo merece la pena una Steam Machine

La Steam Machine es un PC de salón. Es un equipo con el que poder jugar, ver películas, deportes… todo un centro multimedia. Es pequeña y no hace casi nada de ruido. Además, ya viene montada y es conectar y usar.

Además, usa un sistema operativo que cuenta con un modo juego real, no como otras distribuciones que no mencionaré que tienen un sucedáneo de ese modo que no funciona nada bien.

Es interesante para los que busquen algo simple, con un rendimiento medio, buena integración con Steam y todo ello en el salón. El precio es inevitable en este 2026 y puede que más allá, aunque también podemos decidir no comprar nada nuevo con la esperanza de que para 2030 los precios sean mejores.