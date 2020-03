Aún recuerdo hace muchos años, cuando empecé a usar Ubuntu, que mi mentor me decía una y otra vez que “en Linux se puede cambiar todo”. Y cierto es. En unos casos tenemos que dar más pasos que en otros, pero podemos cambiarlo todo. En ocasiones, los cambios son sencillos y podemos hacerlos introduciendo un comando o haciendo clic en un ajuste, pero también podemos instalar software como Menu Z, un lanzador de aplicaciones o panel para ordenadores que usen KDE.

Lo primero que tenemos que decir es que estamos hablando de un lanzador o panel, no de todo un tema como aparece en la captura de pantalla. Una vez instalemos el plasmoide, podremos elegir el lanzador, pero no modificará otros componentes de la interfaz, como el gestor de archivos. Si hará que la barra inferior se parezca a la de Windows 10. Además, está disponible en modo claro y oscuro, algo que no sorprende si tenemos en cuenta que lo oscuro está de moda.

Cómo instalar Menu Z

Si estáis interesados en probarlo, tenéis que instalarlo siguiendo estos pasos que describen en la KDE Store:

Descargamos el paquete, desde el botón azul de arriba a la derecha que pone “Download”. Desde el terminal, nos desplazamos a la ruta en donde lo hemos descargado y ejecutamos el siguiente comando (para actualizarlo usaremos “–upgrade” sin las comillas):

plasmapkg2 --install menuZ.plasmoid

Reiniciamos el equipo. Una vez reiniciado, hacemos clic derecho sobre el panel. Elegimos “Mostrar alternativas”. Otra opción es hacer clic en el panel y elegir “añadir elementos gráficos”. Por último, elegimos el nuevo “Menu Z” que aparecerá como opción. Cuidado: si elegimos un panel inferior diferente al que tenemos, probablemente se reinicien las opciones si queremos volver a usar el que teníamos.

Personalmente, no soy un gran fan de la imagen de Windows, pero estoy convencido de que a muchos sí les gusta. Además, este lanzador puede facilitar las cosas a los “switchers” que se han pasado a Linux desde el sistema de Microsoft. ¿Eres tú uno de ellos?