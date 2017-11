Mentor Embedded Linux: una solución ideal para varias industrias

Mentor Graphics es una gran compañía del sector, y ya lleva tiempo usando en sus proyectos a Linux. Uno de esos proyectos es el conocido Mentor Embedded Linux, una plataforma comercializable, ampliable y personalizable empotrada para escalar de forma rápida y eficiente equipos de producitividad. Se basa en el proyecto Yocto, un estándar de la industria, aportando una buena solución para diversas industrias, como la comercial, médica, militar y las redes de comunicación.

Además Mentor Graphics ha estado desde 2015 colaborando con AMD para proporcionar mejoras en estas herramientas integradas con Linux y procesadores AMD basados en ARM de 64 bits (concretamente basados en la ISA ARMv8-A). La colaboración entre ambas compañías no era algo nuevo, ambas ya colaboraron en otros proyectos como el de 2014 para crear un ecosistema de software para desarrollar potentes herramientas en C/C++ de código abierto para arquitecturas heterogéneas basadas en chips AMD. Ya sabes que el futuro, o mejor dicho, el presente, de la computación es heterogéneo…



Estas asociaciones llevan a Mentor a ser líder y llevar Linux a multitud de aparatos industriales o de consumo que muchos usan a diario y no saben que funcionan gracias al sistema del pingüino. Linux, Mentor y AMD, tres pilares fundamentales para el aumento de la productividad y calidad en este tipo de productos que necesitan de microcontroladores y microprocesadores para RTOS (robótica), bare metal, aplicaciones basadas en Linux, etc.

Por cierto, si no sabes qué son los empotrados o embebidos (embedded), son sistemas integrados, básicamente una pequeña computadora reducida para trabjaar dentro de un sistema mecánico o eléctrico. Este tipo de sistemas usan sistemas operativos de tiempo real RTC, y aunque Linux normalmente no trabaja de esta forma, sí que puede funcionar en modo Real-time. ¿Y en qué aparatos están? Pues desde máquinas industriales de producción, robots, reproductores de MP3, relojes digitales, semáforos, vehículos, aviones, impresoras, GPS, electrodomésticos, consolas, cámaras, motores eléctricos, sistemas de control de estabilidad, sistemas de control de tracción, sistemas ABS, equipo militar y médico, etc.