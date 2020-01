Melody: un reproductor musical escrito en lenguaje Vala

Si quieres probar una nueva experiencia con otro reproductor de música alternativo, puedes intentarlo con Melody. Es de código abierto y escrito en el lenguaje de programación Vala. Si no lo sabías, Vala es un lenguaje moderno creado para ser similar a las características de otros lenguajes actuales, tener poco coste de requisitos, centrado en objetos, y sin requisitos adicionales en tiempo de ejecución como otros.

Muy rápidamente, me gustaría también agregar que hay un poco de controversia con Vala y el proyecto GNOME. El motivo es que Vala es competidor por Mono. Ya sabes que Mono forma parte del núcleo de GNOME, pero algunos de los desarrolladores ya comienzan a aclamar la sustitución de Mono por Vala. Los partidarios aseguran que tiene un gran rendimiento y no podría ser bloqueado por patentes de Microsoft como Mono. Los que no lo quieren alegan que Vala es aún inmaduro y sin apenas documentación…

Dicho esto, volviendo al proyecto Melody, decir que su aspecto se ve bastante bien. No es pesado y tiene todas las funciones que se le pedirían a un reproductor musical normal. Ha sido diseñado para la distro elementaryOS, y está disponible en su AppCenter si te interesa. Lo puedes instalar con un clic de forma muy sencilla. Pero si no tienes esta distro, no te preocupes, se puede instalar en otras distros de forma no muy complicada.

Para tenerlo en otras distros, puedes comprobar si se encuentra en los repositorios oficiales de tu distro. Por ejemlo, en Arch Linux, la última versión está disponible en Arch User Repository (AUR). Y puedes compilar desde el código fuente para cualquier otra distro si lo quieres sin demasiados inconvenientes. Además de eso, si no quieres complicarte mucho la vida, existe un paquete universal Flatpak de Melody disponible (desgraciadamente, por el momento, no existe ninguno AppImage ni Snap).